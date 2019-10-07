"НЛО? Пришельцы?" Сестра Дятлова разгромила популярные версии гибели людей

Родные туристов из группы Игоря Дятлова, которая погибла в уральских горах в России в 1959 году, заявили, что не верят большинству версий произошедшего.

Сестра Дятлова Татьяна Перминова дала интервью "АиФ-Урал". Женщина огорченно ответила на вопрос о своем отношении к тому, что причиной гибели группы назвали "стихийную силу, преодолеть которую туристы были не в состоянии".

"Что такое "стихийная сила"? НЛО? Пришельцы? Что-то непонятное и фантастическое. Удивительно, как они вообще выдумали эту "волшебную" фразу. Очевидно, что у следствия не было выбора, надо было что-то сочинить, чтобы как можно скорее закрыть дело. Даже в показаниях поисковиков чувствуется, что была какая-то команда сверху", – заявила Перминова.

Сестра Дятлова разгромила популярные версии гибели людей

По словам сестры Дятлова, их родители постоянно пытались выяснить правду, но так и не смогли ничего узнать.

"Однажды папу в каком-то из кабинетов спросили: "Вы член партии?" Он говорит: "Нет". Ему ответили: "Ну, тогда извините, разговора не будет". Возможно, если бы он был членом КПСС, ему бы сказали больше. Видимо, это был уровень какой-то государственной тайны, недоступный простым смертным", – подчеркнула она.

Женщина добавила, что также не согласна с версией Генпрокуратуры о лавине, снежной доске и урагане. Она сказала, что те, кто знали погибших и ситуацию в горах, однозначно бы опровергли такую информацию.

По словам Перминовой, исключено, что группа была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что у них была драка друг с другом, что они совершали преступные действия, что у них была слишком низкая квалификация.

"Ни одна из существующих версий не кажется мне достаточно достоверной, не дает полной картины, что там на самом деле могло произойти. И все же, опираясь на некоторые данные, считаю, что к той трагедии каким-то образом причастны военные", – подчеркнула сестра Дятлова.

Она отметила, что в этом на 100% были уверены и их родители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Существовала версия, что туристов из группы Дятлова, которые погибли в горах Урала, мог погубить снежный человек.

Также появилась информация о том, что туристы могли устроить драку между собой из-за своего руководителя.

Перминова заявила, что все фантастические версии гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году сочинили власти, чтобы отвлечь внимание от настоящей причины их смерти.

Исследователи назвали дело о гибели туристов в 1959 году фиктивным, они будут просить Следственный комитет возбудить новое уголовное дело.

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