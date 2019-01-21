Путин продлил срок открытия архивов ВОВ до 2040 года. Перечень ограничен: количество жертв в войсках и уничтоженных мирных жителей, тупость командования, мародёрство солдат. Десятки миллионов уже умерло и умрут, так и не узнав всей правды о войне. Крутят и вертят историей в свою угоду.
Ни депутаты Госдумы, ни сенаторы Совфеда, ни одна партия - не подали в суд на узурпацию права граждан президентом знать правду о своей истории.
К очередной годовщине "великой победы" в стране будет неимоверное победобесие. Снимут ещё штук 5 фильмов о войне с подвигами танкистов, летчиков, артиллеристов, моряков. Смотреть эти гламурные пародии на войну невозможно. Фарфоровые зубы артистов в главных ролях и белоснежные воротнички просто убивают желание.
Что же там, в архивах, такое ужасное, если этой правды боялись 75 лет, а теперь ещё 20 лет?
Действительно, самый страшный секрет России - её подлинная история.
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