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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Десятки миллионов людей так и не узнают всей правды о войне

1.3т

Путин продлил срок открытия архивов ВОВ до 2040 года. Перечень ограничен: количество жертв в войсках и уничтоженных мирных жителей, тупость командования, мародёрство солдат. Десятки миллионов уже умерло и умрут, так и не узнав всей правды о войне. Крутят и вертят историей в свою угоду.

Ни депутаты Госдумы, ни сенаторы Совфеда, ни одна партия - не подали в суд на узурпацию права граждан президентом знать правду о своей истории.

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К очередной годовщине "великой победы" в стране будет неимоверное победобесие. Снимут ещё штук 5 фильмов о войне с подвигами танкистов, летчиков, артиллеристов, моряков. Смотреть эти гламурные пародии на войну невозможно. Фарфоровые зубы артистов в главных ролях и белоснежные воротнички просто убивают желание.

Что же там, в архивах, такое ужасное, если этой правды боялись 75 лет, а теперь ещё 20 лет?

Действительно, самый страшный секрет России - её подлинная история.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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