"Нечем дышать!" Город в России накрыл едкий смог. Фото и видео

В Красноярске (Россия) из-за масштабных лесных пожаров город затянуло густым едким дымом, а в воздухе зафиксировали превышение вредных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на территории региона вспыхнули 85 лесных пожаров. В четырех районах было обнаружено 217 термически активных точек.

Смог в Красноярске ngs24.ru

Смог в Красноярске ngs24.ru

Смог в Красноярске ngs24.ru

Смог в Красноярске ngs24.ru

В результате, по данным краевого управления Роспотребнадзора, содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра, негативно влияют на органы дыхания) в воздухе превысило гигиенический норматив в 1,6 раза.

Медики предупредили, что дым от пожаров наиболее опасен для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей, маленьких детей, беременных женщин. В такой ситуации они не рекомендуют выходить без особой нужды на улицу, а утро и день проводить в хорошо кондиционированном помещении, пить больше воды, носить продуваемую одежду.

Смог в Красноярске ngs24.ru

Смог в Красноярске ngs24.ru

Смог в Красноярске ngs24.ru

Смог в Красноярске ngs24.ru

Смог в Красноярске ngs24.ru

Смог в Красноярске ngs24.ru

Смог в Красноярске ngs24.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России из-за жары обострилась ситуация с лесными пожарами. Их площадь по состоянию на 17 июня достигла 9 тысяч гектаров.

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