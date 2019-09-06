"Не ори! С*ка! Жаба тупорылая!" Сеть шокировало "воспитание" ребенка в России

Сеть шокировали жесткие методы "воспитания" ребенка в российском селе Ивановка. Мать унижает и обзывает дочь, которая не перестает плакать.

"Не ори! С*ка! Жаба ты тупорылая. В натуре, животное!" "Прогрессивный" метод воспитания годовалой девочки из российского села Ивановка бухой матерью", – сообщили пользователи в Twitter и опубликовали пугающее видео.

"Что мне делать?! Овца тупорогая", – орет мать и пинает плачущего ребенка.

"Не ори! С*ка! Жаба ты тупорылая. В натуре, животное!"

"Прогрессивный" метод воспитания годовалой девочки из российского села Ивановка бухой матерью. pic.twitter.com/3OfrD41tWt — Мугабе Тиливижн🔞 (@mugabebe) September 5, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Воронеже оскандалились с праздничной линейкой в одной из местных школ.

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