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8 сентября • обновлено в 11:49
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"Не ори! С*ка! Жаба тупорылая!" Сеть шокировало "воспитание" ребенка в России

22.6т Читать материал на украинском

Сеть шокировали жесткие методы "воспитания" ребенка в российском селе Ивановка. Мать унижает и обзывает дочь, которая не перестает плакать.

"Не ори! С*ка! Жаба ты тупорылая. В натуре, животное!" "Прогрессивный" метод воспитания годовалой девочки из российского села Ивановка бухой матерью", – сообщили пользователи в Twitter и опубликовали пугающее видео.

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"Что мне делать?! Овца тупорогая", – орет мать и пинает плачущего ребенка.

"Не ори! С*ка! Жаба тупорылая!" Сеть шокировало "воспитание" ребенка в России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Воронеже оскандалились с праздничной линейкой в одной из местных школ.

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Место
Россия
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Червоний Данило
Червоний Данило
на россии это обыденная норма воспитания! поэтому такие имб-ицилы там и выростают! на россии дети рождаются от алкашей, поэтому у них уже с рождения отклонения. Их только так и нужно воспитывать. Это шокирует нас, весь мир, но не их!
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