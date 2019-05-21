"Не мужики, а бабье!" РПЦ угодила в новый скандал

В РПЦ призвали кардинально пересмотреть систему воспитания мальчиков в России, чтобы из них выросли "настоящие мужчины".

Об этом заявил Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, передает "Интерфакс".

"Большинство мужчин в нашей стране воспитываются исключительно женщинами – мамой, бабушкой, учительницей в школе, воспитательницей в детском саду. Они мужчинами не могут вырасти, это такое бабье, не способное ни на что – армии боятся, драться не умеют, работать не хотят… Самый главный глагол, который они слышат с утра до вечера: "Кушай!" Все время "кушают", и вырастает такой человечек – он так отдаленно напоминает мужчину", – рассказал священник.

Смирнов предложил создавать кадетские корпуса, чтобы офицеры заменили мальчикам их "беглых отцов", и в этих корпусах "воспитывать мужчин заново". Также он предложил ввести в школе квоту – не менее 40% мужчин-педагогов, потому что женщина, по мнению отца Димитрия, к педагогике не очень склонна.

В результате, как считает он, решилась бы еще одна проблема: "наши прекрасные невесты" нашли бы себе женихов, "но с условием, чтоб рожать не меньше пяти".

"Сейчас их просто некому родить – в этом причина, что она рожает "для себя". Ну дайте ей мужа! А где его взять? Он стоит курит в коротких штанишках... Он ничего не может, всего боится", – сообщил священник.

По его мнению, "нам нужно всю систему воспитания просто с головы на ноги опять поставить, нам нужно думать о том, каков конечный продукт, без этого ничего не выйдет".

Скандал в РПЦ Znak.com

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Александр Невзоров высказался о протестах против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге.

Они охватили Екатеринбург еще в понедельник, 13 мая. Губернатор Свердловской области пригласил сторонников сохранения сквера и сторонников строительства храма на переговоры, однако это не принесло результата.

Протесты переросли в столкновения, периодически использовались дымовые шашки, раздавались взрывы петард. Жители города скандировали: "Это наш город" и "Кто не скачет, тот за храм", из-за чего в сети сравнили протесты с украинским Майданом в 2014 году.

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