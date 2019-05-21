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"Не блещет новизной!" У Путина дерзко ответили на призыв Зеленского по России

15.1тЧитать материал на украинском

В Кремле не видят ничего нового в призыве президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Это та риторика относительно России, которая не блещет новизной. Главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с ситуацией на юго-востоке Украины. Потому что США не могут выполнить перечень Минских соглашений, точно так же, как и Россия. Его должен и может выполнять Киев", – сообщил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Глава государства обсудил с представителями американской власти вопросы реформ и противодействия агрессии РФ.

Кроме того, в России провели параллель между новым президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как известно, Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией. По словам пресс-секретаря главы РФ, он отправит поздравления "после первых успехов" нового президента Украины.

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Персоны
Дмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Россия
Тег
санкции
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А где дерзость? Песков дежурно посмеялся над вами дурачками...ожидаемо
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4
2
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сидоров Андрей, песков ржет над вами дурочками смотря на часы за 250млн. Катаясь на яхте🤣🤣🤣
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3
2
Макарский Александр
Макарский Александр
Треба перевести минскую угоду на быдло-мову и сунуть в тупое шароварное рыло или на шумерскую клинопись
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5
3
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Тупорылые усы туда же, дайте кто-нибудь казларылым почитать Минск-2....
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3
3

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