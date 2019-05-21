"Не блещет новизной!" У Путина дерзко ответили на призыв Зеленского по России

В Кремле не видят ничего нового в призыве президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Это та риторика относительно России, которая не блещет новизной. Главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с ситуацией на юго-востоке Украины. Потому что США не могут выполнить перечень Минских соглашений, точно так же, как и Россия. Его должен и может выполнять Киев", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Глава государства обсудил с представителями американской власти вопросы реформ и противодействия агрессии РФ.

Кроме того, в России провели параллель между новым президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным.

Владимир Путин

Как известно, Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией. По словам пресс-секретаря главы РФ, он отправит поздравления "после первых успехов" нового президента Украины.

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