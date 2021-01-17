Навальный после возвращения в Россию: это власть воров и ничтожных людей, с ними нужно бороться
Российский оппозиционер Алексей Навальный впервые дал комментарий журналистам после своего возвращения в Россию 17 января.
Находясь в аэропорту "Шереметьево", куда он прилетел из Германии, политик выразил свое возмущение действиями властей, назвав их "ворами", которые "занимаются ерундой".
"Вопрос возвращаться или нет – не стоял. Это власть воров и ничтожных людей, которые занимаются ерундой. С ними нужно бороться. Они поставили авиационную безопасность прекрасного города ради чего? Я счастлив вернуться домой", – отметил Навальный.
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