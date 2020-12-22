ФСБ нашла след Запада в разоблачении отравителя Навального

ФСБ России утверждает, что разговор оппозиционера Алексея Навального с его вероятным отравителем – военным химиком Константином Кудрявцевым – якобы является подделкой и провокацией.

Такое заявление сделал Центр общественных связей Федеральной службы безопасности, передает "Интерфакс". Ведомство назвало расследование об отравлении Навального "так называемым", пытаясь убедить в его фейковости.

Российские правоохранители утверждают, что пранк оппозиционера над Кудрявцевым – это "спланированная провокация, направленная на дискредитацию ФСБ".

Кроме того, "провокацию" якобы помогли организовать и технически реализовать иностранные спецслужбы, заявили в ФСБ.

"Видеоролик с телефонным разговором является подделкой. Использование способа подмены номера абонента – известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора", – уверяют в ФСБ. Там также заявили, что начали проверку.

Напомним, Навальный под видом помощника экс-главы Федеральной службы безопасности РФ Николая Патрушева вынудил сотрудника ФСБ признаться в отравлении. Так, Кудрявцев рассказал, что "Новичок" наносили на трусы и штаны жертвы, а дозу яда "рассчитывали с запасом".

Добавим, украинский художник Андрей Петренко нарисовал карикатуру на президента России Владимира Путина. Рисунок был опубликован на Twitter-странице творца.

На карикатуре-гербе глава РФ изображен верхом на коне. Своим копьем он протыкает синие трусы, лежащие на полу, с надписью "Навальный".

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