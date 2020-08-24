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Навального "с определенной вероятностью" отравили, ему нужна защита, –​​​​​​​ спикер правительства Германии

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости России
3,2 т.
Навального теперь охраняет уголовная полиция Германии

Навального теперь охраняет уголовная полиция Германии.

Власти Германии предполагают, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили.

С таким заявлением на пресс-конференции 24 августа выступил спикер Федерального правительства Штеффен Зайберт, передает "Русская служба ВВС". Он считает, что политику необходима личная безопасность.

Этот вопрос теперь находится в компетенции федерального ведомства уголовной полиции.

Зайберт подчеркнул, что власти Германии не делали официального приглашения для Навального, но при этом они оказывали ему помощь с доставкой в больницу.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас добавил, что ответить утвердительно по поводу отравления оппозиционера можно будет только после получения большей информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 22 августа самолет с российским оппозиционным политиком улетел из Омска в Германию.

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь "Шарите" в Берлине, куда доставили россиянина.

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ГерманияотравлениеАлексей Навальный
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