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3 октября • обновлено в 11:56
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Нашли с пробитой головой: Россию всколыхнуло зверское убийство 15-летней

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В российской Балашихе произошла жуткая история с исчезнувшей несколькими днями ранее 15-летней школьницей.

Как сообщает Telegram-канал Hue, 3 октября ее тело нашли в заброшенном здании. Известно, что у девочки пробитая голова.

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Убитая девочка

Убитая девочка

Hue

В убийстве подозревают сверстника из параллельного класса. На допросе он во всем сознался, раскаялся, рассказал, что поссорился с Софьей и убийство совершил в порыве гнева. Он уже в изоляторе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Алтайском крае (Россия) задержали учеников лицея, которых подозревают в жестоком убийстве двух мужчин.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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