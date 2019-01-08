Снова несколько слов о Магнитогорске. Теперь в связи с поведением наших олигархов. Последние дни весь интернет полнится рассуждениями о том, какой плохой человек В.Рашников – не вернулся откуда-то издалека, где якобы ездил на яхте, не прислал своего самолёта для перевозки раненых, и даже, гад такой, не расположил в своём доме на Рублевке полевой госпиталь.

Звучит красиво, обсуждается широко. Я, замечу, писал критически о наших олигархах давно, а г-на Рашникова поминал среди других героев приватизации буквально накануне магнитогорской трагедии, но немного в ином контексте. Что же касается последних дней, то я бы не стал предъявлять "владельцу города" никаких претензий. И вот почему.

На "Магнитке" невысокие зарплаты, люди живут тяжело, в то время как у предприятия многомиллиардные доходы. Так? Так. Но, простите, что является в мире самым эффективным методом повышения доходов трудящихся? Хорошо организованные профсоюзы. Причем в национальном масштабе.

Во Франции всего около 10% работников являются членами профсоюзов, но если какое-то предприятие утвердило типовой трудовой договор, то худших условий ни один другой предприниматель предложить не может. Почему в России нет профсоюзов? Что-то мне подсказывает, что дело тут не в Рашникове – в Кремле давно не любят этот вид борьбы за права, так что с ним разделались куда раньше, чем с одиночными пикетами. Профсоюзы, к тому же, как говорил В.Ленин, "школа коммунизма". Какие у нас коммунисты, такие у них и школы. Так что самим за экономические права особо-то не повоюешь…

"Магнитка" платит низкие налоги, и потому у её собственника золото сыплется из каждого кармана. Так? Похоже. Но налоги устанавливает наше государство, а не олигархи. И не платить их иногда оказывается очень даже накладно – вспомним того же М.Ходорковского. Так почему тогда власти не поднимут налоги на крупные компании? Одним из аргументов часто называют то, что они зарегистрированы на Кипре или на Британских Виргинских островах, то есть за рубежом. Повысишь налоги на вывод дивидендов – не придут западные инвесторы. Не будем себя обманывать – они и так не придут, можно не волноваться.

И, вспоминается, что не так чтобы давно В.Путин много чего-то невнятного говорил про "национализацию элит": дескать, нужно вывести предприятия и счета из офшоров. Когда это было? Напомню: в 2013 г. Правда, после этого В.Путин национализировал почему-то украинский Крым, а не российские элиты… Но, опять-таки, никто не мешал государству регулировать доходы олигархов изменением налогов – благо поправки в Налоговый кодекс вводятся каждые две недели.

Новости Россия потерпела грандиозное поражение

Итог: если народ живёт плохо, если ему повышают то НДС, то акциз на бензин, а то и вводят сборы за содержание кошек и собак – и при этом богачи жируют, то это проблема исключительно взаимоотношений общества и власти, а не богачей. Общество не может заставить власть ввести нормальную налоговую систему и цивилизованную систему социального и имущественного страхования – не более того. Государство безответственно перед народом, а олигархи и не должны быть перед ним ответственны: их народ, в отличие от В.Путина, не выбирал 76-ю процентами голосов.

Скажу в заключение даже больше. Все эти томные всхлипы по поводу благотворительности, которую якобы должны оказывать олигархи людям – это чудовищно ошибочный дискурс. Потому что он предполагает, что народ готов, в общем-то, к тому, чтобы ему подкинули на бедность или по большой беде только раз или два. Как на паперти по воскресеньям. И ни на что больше – ни на какое регулярное к себе внимание (про уважение и не говорю) он даже не претендует.

Ну, если не претендует, то поэтому так и живёт.

Мне так кажется…

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