"Нам смерть лишь радость!" В РПЦ призвали россиян готовиться к ядерной войне

Скандально известный протоирей Русской православной церкви Всеволод Чаплин призвал россиян не бояться смерти после ядерного взрыва.

Об этом священник написал в Facebook, цитируя, слова митрополита РПЦ Анастасия из 1948 года.

В своем Пасхальном послании российский священнослужитель рассказал о последствиях ядерной войны.

"Наше время изобрело свои особые средства истребления людей и всего живого на земле: они обладают такою разрушительною силою, что в один миг могут обратить большие пространства в сплошную пустыню. Все готов испепелить этот адский огонь, вызванный самим человеком из бездны", – рассказывал он.

При этом сообщалось, что "страшный опустошительный огонь" несет не только разрушение, но и очищает грешников от "пороков, преступлений и страсти, что оскверняют землю".

"Для таких людей смерть не является бедствием, ибо открывается для них путь к бесконечной блаженной истинной жизни, приобретенной для нас смертью и воскресением Христовым. Чем алчней становится смерть, чем больше жертв старается она поглотить среди людей и добрых и злых, тем для большего числа смертных она открывает дверь к бессмертию, возводя их из тления в нетление и приобщая их к вечной, неувядаемой жизни", – говорилось в послании.

Чаплин отметил, что для христианин смерть лишь радость, ведь земная жизнь это только подготовка к вечности.

"Что нам смерть? Лишь радость – если имеем истинную веру и истинное покаяние. Что нам земная жизнь – если это только подготовка к вечности? Сам Христос однажды благоволит послать великие бедствия для очищения... Но по сути – если подняться над конкретикой момента - насколько правильная, насколько по-настоящему христианская мысль! И насколько нужна она сегодня – для очищения мозгов от соплей!" – подытожил священник РПЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие только после того, как потенциальный агрессор нанесет удар.

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