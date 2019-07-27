"Нет-нет, я против!" Климкин рассекретил переговоры с Россией

После подписания Минских договоренностей украинскими дипломатами было разработано несколько дорожных карт по их реализации, однако всех заблокировала российская сторона.

Об этом на встрече с ветеранами войны на Донбассе рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Как один из примеров он привел предпоследнюю встречу в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел Франции, Германии, Украины и России, на которой Сергей Лавров не скрывая сказал, "нам на Донбассе нужны свои люди".

Сергей Лавров и Павел Климкин korrespondent.net

"Я предложил ввести международную администрацию, которая могла бы подготовить Донбасс к выборам. Но Лавров сказал: "Нет-нет, я против. Я понимаю, что вы втроем "за", но я против". Немецкий министр спросил "а почему?", на что Лавров ответил: "Я против потому, что выберете кого захотите, а нам нужно выбрать тех, кого мы хотим", – признался Климкин.

По его словам, это буквальный перевод слов Лаврова с английского на украинский и такой ответ поразил немецкого министра иностранных дел.

"Для него это было первое участие Нормандской встречи и он даже не ожидал такой реакции российской стороны. Надеялся на проведение свободных и честных выборов, хотя и сложных. А тут Лавров говорит: "нет-нет-нет", – подчеркнул украинский министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, "новый акт агрессии!" Россия заблокировала четверть Черного моря: подробности.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.