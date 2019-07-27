Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Нет-нет, я против!" Климкин рассекретил переговоры с Россией

4.4т Читать материал на украинском

После подписания Минских договоренностей украинскими дипломатами было разработано несколько дорожных карт по их реализации, однако всех заблокировала российская сторона.

Об этом на встрече с ветеранами войны на Донбассе рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Как один из примеров он привел предпоследнюю встречу в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел Франции, Германии, Украины и России, на которой Сергей Лавров не скрывая сказал, "нам на Донбассе нужны свои люди".

Сергей Лавров и Павел Климкин

Сергей Лавров и Павел Климкин

korrespondent.net

"Я предложил ввести международную администрацию, которая могла бы подготовить Донбасс к выборам. Но Лавров сказал: "Нет-нет, я против. Я понимаю, что вы втроем "за", но я против". Немецкий министр спросил "а почему?", на что Лавров ответил: "Я против потому, что выберете кого захотите, а нам нужно выбрать тех, кого мы хотим", – признался Климкин.

Новости
Чи має шанси Росія перемогти в гібридній інформаційній війні?

По его словам, это буквальный перевод слов Лаврова с английского на украинский и такой ответ поразил немецкого министра иностранных дел.

"Для него это было первое участие Нормандской встречи и он даже не ожидал такой реакции российской стороны. Надеялся на проведение свободных и честных выборов, хотя и сложных. А тут Лавров говорит: "нет-нет-нет", – подчеркнул украинский министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, "новый акт агрессии!" Россия заблокировала четверть Черного моря: подробности.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Минские договоренности Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Павел Климкин Сергей Лавров
Место
Россия
Теги
Украина Новости России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
28
14
Смешно
2
Интересно
8
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
А английский переводится на мову???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Мы не хотим чтобы Донбасс топтал натовский сапог. Нам нужны там свои люди
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А где этот клоун увидел в минских соглашениях хоть слово об международных админстрациях ? Про наблюдателей было! Ну, а остальное художественный вымысел!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel