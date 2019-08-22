"Наелся фукусимских крабов!" В России нелепо оправдались за заражение радиацией после взрыва

В организме врача областной больницы Архангельска (Россия), куда доставляли пострадавших при взрыве на территории воинской части, обнаружили цезий-137 (радиоактивный нуклид). Это оправдали тем, что мужчина когда-то был в Таиланде и якобы "наелся фукусимских крабов".

Об этом "Медузе" рассказал его коллега. По его словам, 21 сотрудник заведения из 57 прошел обследование в федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна в Москве.

Он отметил, что как только специалисты обнаружили цезий у первого врача, другим въезд в этот медцентр был запрещен. Оставшиеся 36 человек проходили обследование на месте, в Архангельской больнице. Там их осматривали уже не так тщательно.

Взрывы в Архангельской области

"В Бурназяна, моего коллеги, выявили цезий. Он молодой мужчина, у него беременная жена. В медцентре его спросили, куда он ездил в отпуск в последние годы. Тот стал перечислять, где путешествовал, и сказал, что когда-то бывал в Таиланде. На это ему ответили, что там, где Таиланд, там и Япония: "Ты просто наелся фукусимских крабов!" – подчеркнул сотрудник больницы.

По его словам, после этого врачам, которые осматривали пострадавших после взрыва, сообщили, что всю медицинскую документацию и итоги их обследований направят в Минздрав.

"Что с этими документами будут там делать, выдадут ли нам их потом в полном ли объеме – непонятно", – отметил работник больницы.

Он также припомнил, что, когда в медзаведении было уже полно цезия-137, военные начали проводить дезактивацию в операционных и приемном покое. Они выкосили всю траву, а радиоактивные предметы, которые не смогли обеззаразить, демонтировали и увезли — в том числе ванну в приемном покое, в которой мыли пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.