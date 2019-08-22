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"Наелся фукусимских крабов!" В России нелепо оправдались за заражение радиацией после взрыва

2.2т Читать материал на украинском

В организме врача областной больницы Архангельска (Россия), куда доставляли пострадавших при взрыве на территории воинской части, обнаружили цезий-137 (радиоактивный нуклид). Это оправдали тем, что мужчина когда-то был в Таиланде и якобы "наелся фукусимских крабов".

Об этом "Медузе" рассказал его коллега. По его словам, 21 сотрудник заведения из 57 прошел обследование в федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна в Москве.

Он отметил, что как только специалисты обнаружили цезий у первого врача, другим въезд в этот медцентр был запрещен. Оставшиеся 36 человек проходили обследование на месте, в Архангельской больнице. Там их осматривали уже не так тщательно.

Взрывы в Архангельской области

Взрывы в Архангельской области

"В Бурназяна, моего коллеги, выявили цезий. Он молодой мужчина, у него беременная жена. В медцентре его спросили, куда он ездил в отпуск в последние годы. Тот стал перечислять, где путешествовал, и сказал, что когда-то бывал в Таиланде. На это ему ответили, что там, где Таиланд, там и Япония: "Ты просто наелся фукусимских крабов!" – подчеркнул сотрудник больницы.

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По его словам, после этого врачам, которые осматривали пострадавших после взрыва, сообщили, что всю медицинскую документацию и итоги их обследований направят в Минздрав.

"Что с этими документами будут там делать, выдадут ли нам их потом в полном ли объеме – непонятно", – отметил работник больницы.

Он также припомнил, что, когда в медзаведении было уже полно цезия-137, военные начали проводить дезактивацию в операционных и приемном покое. Они выкосили всю траву, а радиоактивные предметы, которые не смогли обеззаразить, демонтировали и увезли — в том числе ванну в приемном покое, в которой мыли пострадавших.

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Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Место
Россия Архангельск
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Ски Андрей
Ски Андрей
более нелепого комментария от срашки и ожидать не стоило!
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Oberst Kurt
Oberst Kurt
Особистий Чорнобиль для мокші...
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Как житель ДВ вам открою тайну: на фукусиме нет крабов, там там где есть, они не заразные. И не верьте обозу. Сами сочинили диалог врачей, сами опубликовали, сами удивились )))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Ильичев Андрей,а ещё Сибирь не горит и дышать очень легко.
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