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Над самым популярным курортом России нависла опасность: экстренное предупреждение

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В России над курортным городом Сочи нависла опасность. Из-за шторма местных жителей готовят к эвакуации.

Как пишет "КП", экстренное предупреждение на курорте действует до 19 августа. В частности, основной удар стихии ожидается на Лазаревский район, где много курортных поселков.

Не исключено, что вода в реках сильно поднимется.

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Шторм в Сочи

Шторм в Сочи

"Газета.ру"

"Возрастает риск схода селей малого объема в горной зоне. Кроме того, на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении местных властей.

Спасатели обратились к жителям и гостям города-курорта с просьбой воздержаться в эти выходные от отдыха у воды и в горах, а также не оставлять машины под деревьями и рекламными баннерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сочи в июне текущего года столкнулись два автобуса с туристами, в результате чего пострадали 26 человек.

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