На российском танкере возле Керченского пролива произошел взрыв

На танкере "Генерал Ази Асланов" под российским флагом в акватории Азовского моря близ Керченского пролива произошел взрыв и пожар.

Об этом 24 октября сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах РФ. Уточняется, что танкер был пустым, но произошел взрыв, предположительно, остаточных паров топлива.

Десять человек спасли, заявили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. Судьба троих некоторое время была неизвестна. По данным "Интерфакса", эти трое членов экипажа оказались за бортом.

По данным российского МЧС, на борту остались четыре человека. "К месту направлены три спасательных судна. На месте находится проходившее мимо судно "Братск", – добавило ведомство.

Известно, что экипаж танкера состоит из 13 человек. В Росморречфлоте сообищли, что нефтяной танкер накренился.

"Судно с креном, предстоит борьба за живучесть на судне. В 21:13 ожидаем прибытие спасательных судов", – сказал собеседник ведомства.

Сперва сообщалось, что пожара якобы не было, однако информацию обновили. По предварительным данным, судно загорелось.

ЧП произошло в Азовском море, когда танкер "Генерал Ази Асланов" шел из порта "Кавказ" в порт г. Ростов-на-Дону. Он успешно прошел Керченский пролив.

Поисково-спасательная операция осложнена темным временем суток, отметили журналисты.

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