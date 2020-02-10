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10 февраля • обновлено в 07:35
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На популярном курорте столкнулись катера с россиянами: погибли дети, десятки пострадавших

3.1т
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Возле популярного курортного острова Пхукет в Таиланде произошло столкновение двух скоростных катеров.

На одном из них находились 39 туристов из России. В результате ЧП 21 россиянин получил серьезные травмы. Об этом сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин, передает RT. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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В то же время местные СМИ сообщили о гибели двух детей – шестилетней девочки и 12-летнего мальчика. Позже информацию подтвердил консул.

"Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести", – уточнил Пронин.

Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, катер должен был забирать туристов у пристани, когда столкнулся с другим судном с пассажирами.

На Пхукете столкнулись катера с россиянами: погибли дети

На Пхукете столкнулись катера с россиянами: погибли дети

360tv.ru

На Пхукете столкнулись катера с россиянами: погибли дети

На Пхукете столкнулись катера с россиянами: погибли дети

360tv.ru

На Пхукете столкнулись катера с россиянами: погибли дети

На Пхукете столкнулись катера с россиянами: погибли дети

Baza

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января, в Черном море танкер Glard-2 под флагом России столкнулся с рыболовецким судном.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Место
Таиланд
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот что значит нарушать скрепы))))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Отлично ни капли не жалко оккупанта так им и надо!что же черепные не в срашке отдыхают?)))))))
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Артеллерист Моня, насколько вы безпринципное животное...
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