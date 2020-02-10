На популярном курорте столкнулись катера с россиянами: погибли дети, десятки пострадавших

Возле популярного курортного острова Пхукет в Таиланде произошло столкновение двух скоростных катеров.
На одном из них находились 39 туристов из России. В результате ЧП 21 россиянин получил серьезные травмы. Об этом сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин, передает RT. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)
В то же время местные СМИ сообщили о гибели двух детей – шестилетней девочки и 12-летнего мальчика. Позже информацию подтвердил консул.
"Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести", – уточнил Пронин.
Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, катер должен был забирать туристов у пристани, когда столкнулся с другим судном с пассажирами.
На Пхукете столкнулись катера с россиянами: погибли дети
360tv.ru
На Пхукете столкнулись катера с россиянами: погибли дети
360tv.ru
На Пхукете столкнулись катера с россиянами: погибли дети
Baza
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января, в Черном море танкер Glard-2 под флагом России столкнулся с рыболовецким судном.
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