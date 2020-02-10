На популярном курорте столкнулись катера с россиянами: погибли дети, десятки пострадавших

Возле популярного курортного острова Пхукет в Таиланде произошло столкновение двух скоростных катеров.

На одном из них находились 39 туристов из России. В результате ЧП 21 россиянин получил серьезные травмы. Об этом сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин, передает RT. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

В то же время местные СМИ сообщили о гибели двух детей – шестилетней девочки и 12-летнего мальчика. Позже информацию подтвердил консул.

"Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести", – уточнил Пронин.

Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, катер должен был забирать туристов у пристани, когда столкнулся с другим судном с пассажирами.

На Пхукете столкнулись катера с россиянами: погибли дети 360tv.ru

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