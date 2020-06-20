На Москву обрушился мощный ливень: дороги затопило. Фото и видео
Москву затопило
В Москве из-за сильного ливня затопило проезжую часть нескольких улиц.
Как сообщил в Twitter Центр организации дорожного движения правительства Москвы, движение транспорта в подтопленных районах перекрыто или сильно затруднено (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В частности, затоплено Варшавское шоссе. Самые смелые водители пытаются проехать "вброд". Те, кому меньше повезло, ждут, когда уровень воды спадет.
Также движение остановлено на улице Подольских Курсантов, в Востряковском и Булатниковском проездах.
Больше всего от обильных осадков пострадал юг Москвы.
Instagram Ирины Милоховой
Instagram Ирины Милоховой
Twitter ЦОДД
Twitter ЦОДД
Twitter ЦОДД
Twitter ЦОДД
Twitter ЦОДД
Twitter ЦОДД
Twitter ЦОДД
kp.ru
kp.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня в центре Киева прошел сильный ливень. В результате непогоды улицы превратились в реки.