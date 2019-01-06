На Москву обрушатся ледяные иглы

В ночь на Рождество в московском регионе ожидается резкое ухудшение погоды.

Как передает в Telegram 360tv, на российскую область 7 января "обрушатся ледяные иглы и морозы".

На смену снежным циклонам придет антициклон из Западной Европы. Днем в Москве ожидается от -12° до -9°, а ночью местами и вовсе до -20°.

Ледяные иглы — это осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов. Они сверкают ночью в лучах фонарей, а днем — на солнце и могут ухудшить видимость до 500-1000 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Рождество морозы также усилятся в Украине. Так, синоптики прогнозируют похолодание до 15 градусов.

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