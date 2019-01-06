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На Москву обрушатся ледяные иглы

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В ночь на Рождество в московском регионе ожидается резкое ухудшение погоды.

Как передает в Telegram 360tv, на российскую область 7 января "обрушатся ледяные иглы и морозы".

На смену снежным циклонам придет антициклон из Западной Европы. Днем в Москве ожидается от -12° до -9°, а ночью местами и вовсе до -20°.

Ледяные иглы — это осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов. Они сверкают ночью в лучах фонарей, а днем — на солнце и могут ухудшить видимость до 500-1000 метров.

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Морозы до -25 и засухи: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 2019 год
На Москву обрушатся ледяные иглы

Как сообщал OBOZREVATEL, на Рождество морозы также усилятся в Украине. Так, синоптики прогнозируют похолодание до 15 градусов.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Россия
Тег
Новости России
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Червоний Данило
Червоний Данило
пусть ледяные иглы пронзят путину голову насквозь!
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Я вообще не понял,для чего это написали в обозе?Типа это кара москалям от бога за фекалию и томас?
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Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "а ночью местами и вовсе до -20°." Хех, хохлы, это суровые морозы для вас, мы в такие морозы в проруби на Крещение купаемся) Я как то был в командировке в Ноябрьске, вот там да, сурово, ниже 50 градусов бывало опускался термометр.
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