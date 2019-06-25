На Москву движется мощный пожар, жителей эвакуируют: первое фото

В поселке Терехово на западе российской столицы Москвы во вторник, 25 июня, произошел масштабный пожар.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, инцидент случился из-за жаркой погоды.
"Недалеко от дома 98Б произошло возгорание травы, кустарников и деревьев на площади 1 га", – сказал собеседник агентства.
Иллюстрация. Терехово
Пикабу
На месте ЧП работали экстренные службы и пожарные, жителей ближайших домов эвакуировали.
По сообщениям источника в экстренных службах, пожару присвоен повышенный номер сложности. "В 19:46 мск пожару присвоен второй, повышенный номер сложности", – сказал собеседник.
Тушение огня осложняется сильным ветром и тем, что до ближайшего источника воды около пятисот метров, а гидрантов для ее забора нет, поэтому воду приходится подвозить.
Telegram-канал Baza отмечает, что на месте происшествия работают 28 единиц техники, также привлечены два вертолета Ка-32.
Фото с места ЧП
Говорит Москва
Как писал OBOZREVATEL, недавно на Донбассе в центре Енакиево (Донецкая область) между супермаркетом "Обжора" и ЦУМом вспыхнул масштабный пожар.
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