На Красноярск обрушились полчища насекомых. Видео

На российский Красноярск обрушились полчища насекомых.

Как передают местные жители в социальных сетях, на улицах буквально приходится отбиваться от роев белых и зеленых мошек. Также они усложнили движение для водителей, добравшись даже до дорог.

По словам специалистов, больше всего в город слетелось златоглазок, эти насекомые часто обитают в городах. Эксперты считают, что причина нашествия заключается в жаркой осени.

Местные медики заверили, что нашествие насекомых не несет опасности для людей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Ибице зафиксировали нашествие тигровых комаров, которые являются переносчиками таких опасных болезней, как вирус Зика, малярия и желтая лихорадка.

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