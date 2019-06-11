"На х** не впал!" В России публично оскорбили Путина. Видео

В Москве (Россия) охранник Росгвардии избил промоутера, раздававшего листовки, нецензурно высказавшись о полицейских и президенте Владимире Путине.

Подтверждающее видео опубликовал в Twitter блогер Рустем Адагамов. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел в московском парке "Зарядье". Сотрудник ФГУП "Охрана" обвинил промоутера в том, что он продает листовки. Между мужчинами разгорелась перепалка.

"Я что похож на мента? Щас в**бу на х** и мне ничего за это не будет", – заявил сотрудник "Охраны".

"У вас есть разрешение? Может от президента?" – обратился к нему потерпевший. "Та на х** мне он впал, твой президент", – ответил охранник.

Скриншот из видео

Отмечается, что сначала мужчину приняли за военного Национальной гвардии, однако данную информацию опровергли в ФГУП "Охрана".

"Прежде всего: это не действующий сотрудник Росгвардии, это работник ФГУП "Охрана", одного из учреждений, которое охраняет парк "Зарядье". Об этом случае мы узнали не из видео, а из докладов руководителя этого работника. Этот случай был на днях. Проведено служебное расследование, и работник уволен, сначала был отстранён от выполнения своих обязанностей, и уволен, теперь он уже не работает", – рассказали в администрации предприятия.

ФГУП "Охрана" Росгвардии — федеральное государственное унитарное предприятие со статусом стратегического, находящееся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и представляющее на договорной основе услуги по охране имущества.

В России охранник оскорбил Путина

Росгвардеец в парке "Зарядье" ударил промоутера, раздававшего буклеты, и нецензурно высказался о Путине. pic.twitter.com/fpQWyMhfoy — Рустем Адагамов (@adagamov) 11 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России пенсионерка жестко прошлась по Путину на митинге в честь 1 мая.

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