Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что подготовка к нормандскому саммиту тормозит из-за того, что "меняется запросная позиция одной из сторон".

Одновременно помощник Путина Юрий Ушаков говорит: "Особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается, хотя желание провести такую встречу у всех сторон есть. Саммит должен касаться реализации договоренностей, а не желания Киева пересмотреть их".

Путин ищет повод не явиться на нормандскую встречу?

Наоборот, Путин хочет явиться на эту встречу, он ищет повод явиться на эту встречу. Только на эту встречу он хочет явиться в формате тех договоренностей, которые, надо понимать, были у него с Владимиром Александровичем (Владимиром Зеленским, - Ред.) до Марша ветеранов АТО. Формула Штайнмайера и весь этот пакет – аля-улю, мир, дружба, жвачка.

После того как в Украине на Майдан вышли десятки тысяч человек, риторика украинской власти изменилась.

Мы лучше будем дальше вас стрелять и убивать, и ни на какие ваши саммиты не поедем

Понятно, что России ничего это не нужно. Роспуск "ЛНР"-"ДНР"? Да что вы несете, ребята?! Бред собачий. Никто никогда на это не пойдет. Мы лучше будем дальше вас стрелять и убивать, и ни на какие ваши саммиты не поедем.

Вот и всё. Всё возвращается на круги своя.

Кто бы мог подумать! Какая неожиданность! Оказывается, Россия не хочет договариваться, не хочет мира. Оказывается, она хочет достичь каких-то своих результатов, а не договориться посредине, не просто прекратить стрелять. Удивительно!

Саммит, может, будет, может, не будет. На самом деле этот саммит второстепенен.

Саммит – не самоцель. Это всего лишь один из инструментов влияния России на Украину, чтобы заполучить ее обратно в свои имперские владения.

Если Путин посчитает, что саммит ему выгоден, он будет. Если посчитает, что не выгоден, он будет его оттягивать, сколько возможно.

Что с разведением сил на Донбассе?

Насколько я помню, силы разводили 18 раз. Если 18 раз не хватило, ну, попробуйте в 19-й раз наступить на те же грабли. Может быть, в этот раз что-то и получится. Хотя, я в этом сильно сомневаюсь. Если делать одно и то же 18 раз, вряд ли в 19-й раз результат будет какой-то другой.

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