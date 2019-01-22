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''Муд*к на Maybach'': топ-пропагандиста Кремля поймали ''на горячем''

4.1тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева поймали за рулем дорогостоящего автомобиля Maybach, покупку которого ранее выявили в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Подтверждающие снимки опубликовал в Twitter руководитель отдела расследований фонда Георгий Албуров. На кадрах видно, что машина Соловьева нарушила ПДД.

"Ниже два неопровержимых доказательства того, что Владимир Соловьев муд*к: вот он едет на Maybach по обочине, а также ещё раз едет на Maybach по обочине", – написал он.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

riavrn.ru

Новости
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Ранее на вопросы об источниках доходов, которые позволили ему приобрести, в частности и автомобиль за 15 миллионов рублей, пропагандист ответил, что он просто богат и отчитываться не обязан.

''Муд*к на Maybach'': топ-пропагандиста Кремля поймали ''на горячем''

Twitter Георгий Албуров

''Муд*к на Maybach'': топ-пропагандиста Кремля поймали ''на горячем''

Twitter Георгий Албуров

''Муд*к на Maybach'': топ-пропагандиста Кремля поймали ''на горячем''

Twitter Георгий Албуров

Пользователи бурно отреагировали на появившиеся снимки. "Что он муд*к, было понятно и без фото, а теперь это на муд*к на Maybach", "Увижу – колеса спущу", – написали в комментариях.

''Муд*к на Maybach'': топ-пропагандиста Кремля поймали ''на горячем''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыли скандальные данные об апартаментах в Италии, принадлежащих Соловьеву.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Васильев Александр
Васильев Александр
А, впрочем... Посрать мне обильно – сколько этот мудак подавит подхуйлованных баранов. Как по мне, так чем больше – тем лучше. Баранов не жалко. «Бабы еще нарожают»™, к сожалению.
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Прохоренко Віталій
Прохоренко Віталій
Мабуть насмоктав
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Васильев Александр
Васильев Александр
Что, лишнехромосомные?! Нахавались соловьиного дерьма из дебилоскопа? А теперь этот мудак вас еще и дваить будет! Бараны подхуйлованные!
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2 из 3 ответов | показать все
Satin Rik
Satin Rik
Яворский Сергей, а ти виблюдок хто? Хуй з бугра на Lexus? Ти бидло козломорде за жрачку висиш на українському сайті і смердиш тут
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Васильев Александр, что жаба душит? Береги печень, а то от злобы развалится.
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