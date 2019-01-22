''Муд*к на Maybach'': топ-пропагандиста Кремля поймали ''на горячем''

Топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева поймали за рулем дорогостоящего автомобиля Maybach, покупку которого ранее выявили в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Подтверждающие снимки опубликовал в Twitter руководитель отдела расследований фонда Георгий Албуров. На кадрах видно, что машина Соловьева нарушила ПДД.

"Ниже два неопровержимых доказательства того, что Владимир Соловьев муд*к: вот он едет на Maybach по обочине, а также ещё раз едет на Maybach по обочине", – написал он.

Владимир Соловьев riavrn.ru

Ранее на вопросы об источниках доходов, которые позволили ему приобрести, в частности и автомобиль за 15 миллионов рублей, пропагандист ответил, что он просто богат и отчитываться не обязан.

Twitter Георгий Албуров

Twitter Георгий Албуров

Twitter Георгий Албуров

Пользователи бурно отреагировали на появившиеся снимки. "Что он муд*к, было понятно и без фото, а теперь это на муд*к на Maybach", "Увижу – колеса спущу", – написали в комментариях.

Ниже два НЕОПРОВЕРЖИМЫХ доказательства того, что Владимир Соловьев мудак: вот он едет на Майбахе по обочине, а также ещё раз едет на Майбахе по обочине. А, как известно, по обочине ездят только мудаки pic.twitter.com/GhIP1Z4ups — Георгий Албуров (@alburov) 22 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыли скандальные данные об апартаментах в Италии, принадлежащих Соловьеву.

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