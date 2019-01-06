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Скандальный депутат Госдумы зачитал рэп и взбесил россиян: видео

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Скандальный депутат российской Госдумы Виталий Милонов зачитал рэп, чем вызвал серьезное возмущение у россиян в сети.

Запись была опубликована на YouTube. На видео Милонов заявил, что выступает против запрета выступлений артистов. В то же время он призвал музыкантов "следить за базаром" и не петь про "наркоманов и геев".

Рэп Милонова понравился далеко не всем, поскольку дизлайки составляют 2/3 от общих оценок. Также пользователи активно высказывают свое возмущение в комментариях.

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Скандальный депутат Госдумы зачитал рэп и взбесил россиян: видео
Скандальный депутат Госдумы зачитал рэп и взбесил россиян: видео

"Виталик снова показал, какой он лживый, желающий славы человечешка, прикрывающийся крестиками, иконами", "Почему он такой кретин?" "Лицемерная крыса", "Мерзкий оккупант пытается прикинуться своим" — пишут комментаторы.

Скандальный депутат Госдумы зачитал рэп и взбесил россиян: видео
Скандальный депутат Госдумы зачитал рэп и взбесил россиян: видео
Скандальный депутат Госдумы зачитал рэп и взбесил россиян: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рэп в прямом эфире зачитал известный пропагандист Дмитрий Киселев. Как и Милонов, он не смог приятно удивить россиян, нарвавшись на огромную порцию критики.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Виталий Милонов
Место
Россия
Тег
Новости России
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