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"Можно сжечь?" Дочь Пескова внезапно взбунтовалась против Путина

1.4т Читать материал на украинском

Дочь помощника президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета осудила действия властей из-за катастрофической ситуации с лесными пожарами в Сибири.

Своей позицией поделилась она в блоге для "Эхо Москвы".

"Когда в Париже загорелся Нотр-Дам, только самый ленивый не выложил фото себя на фоне "города огней" или же просто пост с восклицаниями и соболезнованиями. Когда в самой большой по площади стране мира загорелся лес потребовалось несколько недель для того, чтобы общественность обратила на это внимание", – написала девушка.

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Дочь Пескова взбунтовалась против Путина

Дочь Пескова взбунтовалась против Путина

Пескова возмутилась, почему для того, чтобы власти увидели, что уничтожаются природные богатства и задыхаются люди, россиянам нужно просить друг друга распространять информацию в соцсетях и подписывать петиции.

"По-моему, любому нормальному человеку ясно, что если горит надо предпринять хоть какие-нибудь меры, а не тратить время на бесполезные рассуждения и длительные согласования. Зачем тогда предлагать Греции помощь в тушении пожаров? А, ну да, в России же всего достаточно, половину и сжечь можно", – высказалась она.

Владимир Путин

Владимир Путин

Politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

  • В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

  • В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

  • Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

  • К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

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