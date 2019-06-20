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"Можете занять 350 тысяч?" Путину задали неудобные вопросы

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В четверг, 20 июня, во время "Прямой линии" с президентом России Вадимиром Путиным на экране всплывали неудобные вопросы.

Многие из них остались без ответа, и напоминали риторические, например: "Когда отменят призыв в армию?", "Целый день Трамп и Украина, когда о своем говорить будете?"

Россияне спрашивали у кремлевского лидера, не собирается ли он покинуть свой пост, что будет в стране, когда закончатся нефть и газ.

Кроме того, были и прямые просьбы о деньгах: "Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?"

"Можете занять 350 тысяч?" Путину задали неудобные вопросы
"Можете занять 350 тысяч?" Путину задали неудобные вопросы
"Можете занять 350 тысяч?" Путину задали неудобные вопросы
"Можете занять 350 тысяч?" Путину задали неудобные вопросы
"Можете занять 350 тысяч?" Путину задали неудобные вопросы
"Можете занять 350 тысяч?" Путину задали неудобные вопросы
"Можете занять 350 тысяч?" Путину задали неудобные вопросы
"Можете занять 350 тысяч?" Путину задали неудобные вопросы
"Можете занять 350 тысяч?" Путину задали неудобные вопросы

Также главе РПЦ предложили провести аналогичную линию: "Нельзя прерывать связь с народом. Советую и патриарху Кириллу провести "прямую линию".

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"Вы только посмотрите, наконец-то пошли совсем адовые темы: предлагается Патриарху Кириллу тоже проводить свою "прямую линию". Вообще не удивимся, если сам Кирилл и написывал одну за другой смски про себя в эфир", — прокомментировали пользователи.

На мониторах также обратили внимание на количество недовольных эфиром: 28 тыс. дизлайков и только 2,5 тыс. лайков.

Как писал OBOZREVATEL, в России организаторов "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным подловили на постановочных вопросах.

Так, корреспонденты, которые 20 июня якобы спонтанно приехали в больницу,чтобы задать свой вопрос, оговорились, что уже ранее бывали там.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Krass Марк
Krass Марк
Что можно спрашивать у недоГитлера
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Вижу ,что еще не у всех в вяликой путинизм мозга. Особенно хорошо:""Целый день Трамп и Украина, когда о своем говорить будете?"
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Денисенко Игорь, похоже, что холодильник начинает побеждать россиян
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Вакула Кузнец, "На мониторах также обратили внимание на количество недовольныхэфиром: 28 тыс. дизлайков и только 2,5 тыс. лайков." - похоже лапти начинают о чем то догадываться
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hunt andres
hunt andres
Вряд ли аналогичные вопросы прошли на украине
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
hunt andres, Ану быстро иди лайки накручивай своему царю, холоп, бездельник
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