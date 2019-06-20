"Можете занять 350 тысяч?" Путину задали неудобные вопросы

В четверг, 20 июня, во время "Прямой линии" с президентом России Вадимиром Путиным на экране всплывали неудобные вопросы.

Многие из них остались без ответа, и напоминали риторические, например: "Когда отменят призыв в армию?", "Целый день Трамп и Украина, когда о своем говорить будете?"

Россияне спрашивали у кремлевского лидера, не собирается ли он покинуть свой пост, что будет в стране, когда закончатся нефть и газ.

Кроме того, были и прямые просьбы о деньгах: "Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?"

Также главе РПЦ предложили провести аналогичную линию: "Нельзя прерывать связь с народом. Советую и патриарху Кириллу провести "прямую линию".

"Вы только посмотрите, наконец-то пошли совсем адовые темы: предлагается Патриарху Кириллу тоже проводить свою "прямую линию". Вообще не удивимся, если сам Кирилл и написывал одну за другой смски про себя в эфир", — прокомментировали пользователи.

На мониторах также обратили внимание на количество недовольных эфиром: 28 тыс. дизлайков и только 2,5 тыс. лайков.

Как писал OBOZREVATEL, в России организаторов "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным подловили на постановочных вопросах.

Так, корреспонденты, которые 20 июня якобы спонтанно приехали в больницу,чтобы задать свой вопрос, оговорились, что уже ранее бывали там.

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