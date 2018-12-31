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Мост рухнул на людей: в Москве произошло жуткое ЧП в новогоднюю ночь

11.2тЧитать материал на украинском

В Москве в понедельник, 31 декабря, пять человек пострадали при обрушении моста в парке Горького.

ЧП произошло с конструкцией, расположенной над катком в Парке культуры и отдыха имени Горького, сообщает РЕН ТВ.

Мост обвалился в тот момент, когда собравшиеся в парке люди поздравляли друг друга с Новым годом.

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Пострадавшим вызвана скорая, обстоятельства происшествия выясняются.

В сети появились первые фото и видео с места инцидента:

Мост рухнул на людей: в Москве — жуткое ЧП в новогоднюю ночь

yaplakal.com

Мост рухнул на людей: в Москве — жуткое ЧП в новогоднюю ночь

yaplakal.com

Мост рухнул на людей: в Москве — жуткое ЧП в новогоднюю ночь

yaplakal.com

Мост рухнул на людей: в Москве — жуткое ЧП в новогоднюю ночь

yaplakal.com

Мост рухнул на людей: в Москве — жуткое ЧП в новогоднюю ночь

yaplakal.com

Мост рухнул на людей: в Москве — жуткое ЧП в новогоднюю ночь

yaplakal.com

Мост рухнул на людей: в Москве — жуткое ЧП в новогоднюю ночь

yaplakal.com

Как писал OBOZREVATEL, в Воронежской области Российской Федерации 21 ноября рухнул мост через реку Савала, в результате чего пострадали шесть человек.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Новый год
Место
РоссияМосква
Тег
Новый год-2019
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Бор Тарас
Бор Тарас
С Новым годом, кацапездолы.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
На Украине национальный праздник. Рагули от счастья дрыщут прямо себе в шаровары.
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кацман Саша
кацман Саша
Бор Тарас, не одноклеточное а лишнехромосомное🙄
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Бор Тарас
Бор Тарас
Чугункин Клим,и тебя с Новым годом, одноклеточное.
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