Мост рухнул на людей: в Москве произошло жуткое ЧП в новогоднюю ночь

В Москве в понедельник, 31 декабря, пять человек пострадали при обрушении моста в парке Горького.
ЧП произошло с конструкцией, расположенной над катком в Парке культуры и отдыха имени Горького, сообщает РЕН ТВ.
Мост обвалился в тот момент, когда собравшиеся в парке люди поздравляли друг друга с Новым годом.
Пострадавшим вызвана скорая, обстоятельства происшествия выясняются.
В сети появились первые фото и видео с места инцидента:
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Как писал OBOZREVATEL, в Воронежской области Российской Федерации 21 ноября рухнул мост через реку Савала, в результате чего пострадали шесть человек.
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