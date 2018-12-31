Мост рухнул на людей: в Москве произошло жуткое ЧП в новогоднюю ночь

В Москве в понедельник, 31 декабря, пять человек пострадали при обрушении моста в парке Горького.

ЧП произошло с конструкцией, расположенной над катком в Парке культуры и отдыха имени Горького, сообщает РЕН ТВ.

Мост обвалился в тот момент, когда собравшиеся в парке люди поздравляли друг друга с Новым годом.

Пострадавшим вызвана скорая, обстоятельства происшествия выясняются.

В сети появились первые фото и видео с места инцидента:

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Как писал OBOZREVATEL, в Воронежской области Российской Федерации 21 ноября рухнул мост через реку Савала, в результате чего пострадали шесть человек.

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