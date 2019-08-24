"Москва и Питер погибнут": всплыло пророчество старца о Третьей мировой

Третья мировая война неминуемо начнется. В ходе столкновений погибнут Москва и Санкт-Петербург.

Такое предсказание сделал известный в XX веке тульский старец, схиархимандрит Христофор, передает TOPNEWS.

"Вот как Содом и Гоморра погибли за разврат, вот также и нас сожжёт Господь огнём, этот мир сожжёт. Такие крупные города, как Москва, Питер, погибнут", – цитируют пророчество тульского священника.

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При этом Христофор не исключал стремительного характера Третьей мировой войны. Он отмечал использование ракет и большое количество жертв этих событий.

Третья мировая ИА REX

"После войны так мало останется людей на земле, так мало, что центром войны будет Россия", – отмечал старец.

По его словам, из-за боевых действий и применения современного оружия, произойдет загрязнение почвы, и даже тем, кто смогут выжить в адской мясорубке, грозят тяжелые болезни и мутации.

"Война будет очень быстрая, ракетная, и такая, что всё будет отравлено. На несколько метров в землю все будет отравлено. И тем, кто останется жив, будет очень тяжело", – подытожил старец.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, известный французский астролог и прорицатель Нострадамус предсказал Третью мировую войну, которая может начаться в 2019 году.

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