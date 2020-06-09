Молния ударила в самолет: в Санкт-Петербурге градом с яйцо побило машины. Фото и видео непогоды

В российском Санкт-Петербурге прошел сильный ливень с градом, размером с куриное яйцо.
"Фонтанка" опубликовала видео, на котором жительница города засняла сильный град, который падал на машины, стоящие за окном.
"Кошмар. У нас такой град! Кажется, сейчас побьёт машины. Мне страшно. Это ужас", – прокомментировала она.
Питер. 09.06.2020 18:34. Московский проспект. Снимки и видео ледяного дождя и грозы очевидцы выкладывают и в группе "ДТП и ЧП. Петербург"Сильный град. Сначала температура в +32 градуса жары, а на десерт град. Фонтанка.РУ pic.twitter.com/AUsGcaqR8G— Александр Венич 🐾 (@Venich66) June 9, 2020
Стихия ударила в основном по Невскому и Колпинскому районам. Затопило некоторые улицы, а в районе Купчино из-за воды обрушилось покрытие потолка подземного перехода. А как сообщает Telegram-канал "Mash на мойке", ливнем накрыло и аэропорт Пулково.
"На взлётно-посадочной полосе река, спецмашины плывут буквально по фары в воде, расписание сбилось, самолёты не садятся", - говорится в публикации.
Кроме этого, в лайнер, который должен был лететь в Красноярск в 21:15, попала молния. Никто не пострадал, самолет остался в целости.
В соцсетях собралось немало фотографий и видео непогоды. Люди отмечают, что еще в обед была жара, а сейчас на улицу невозможно выйти.
"У нас тут филиал ада открылся?", "Сначала температура в +32 градуса жары, а на десерт град", "Питер, лето, снег, ливень, красиво. Хорошо когда дома", "Пытаюсь уехать домой второй час. Тропический ливень, нах", – написали пользователи в Twitter.
В Санкт-Петербурге градом с яйцо побило машины
Группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"
В Санкт-Петербурге градом с яйцо побило машины
Группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"
В Санкт-Петербурге градом с яйцо побило машины
Группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"
В Санкт-Петербурге градом с яйцо побило машины
Группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"
В Санкт-Петербурге градом с яйцо побило машины
Группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"
#Питер #ливень #апокалипсис #актуальныехештеги #легкийбриз— Альфа-С⭕вец (@JustHedwig) June 9, 2020
Пытаюсь уехать домой второй час. Тропический ливень, нах pic.twitter.com/1PF2NWjAAh
Юг против севера и это Питер pic.twitter.com/WTGkGUkBj3— Лампа со стажем (@Mandarine126) June 9, 2020
Бля Питер ты чё ебу дал?.... pic.twitter.com/QxNME1vcwV— lana winebrand (@lanawinebrand) June 9, 2020
Люблю питер— Булка джигурды. (@ATOM_ZLA) June 9, 2020
Днем умираешь от жары, а вечером ловишь град с балкона pic.twitter.com/buVBlOI8HS
Питер сейчас pic.twitter.com/x8KM3FVL66— Незыгарь (@nezygaru) June 9, 2020
Тем временем в МЧС пишут, что 10 июня в городе также ожидается ненастная погода. Местных жителей застанут ливни, грозы, местами порывы ветра до 15 м/с.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня в Турийском районе на Волыни сильный град размером с орех уничтожил рассаду и овощи у местных жителей.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.