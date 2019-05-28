"Мне очень страшно!" В России подросток с ледорубом напал на школьницу. Видео

Во вторник, 28 мая, в России в средней школе № 4 поселка Большевик города Вольска в Саратовской области 15-летний ученик седьмого класса напала с ледорубом (по другой версии топором) на шестиклассницу.

Как сообщает EAD, удар пришелся по голове ребенка. Сейчас девочка с черепно-мозговой травмой находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

Предварительно установлено, что подросток поджог с помощью бутылки с зажигательной смесью дверь учебного учреждения, а затем ударил топором девочку из шестого класса.

Отмечается, что в Вольск направили вертолет санавиации с врачами Саратовской областной детской клинической больницы с нейрохирургом на борту. Врачам предстоит принять решение о транспортировке пострадавшей девочки в Саратов или, если ее состояние ее здоровья позволит, оставить на лечении в районной больнице.

Полиция уже задержала подростка, сейчас с ним ведется работа. "Интерфакс" сообщает, что нападавший подросток наблюдался у психиатра.

Свидетелей инцидента среди детей не было, сейчас всех учащихся отпустили с занятий домой.

Нападавший школьник Скриншот

Добавим, что перед нападением парень опубликовал в соцсетях видеообращение: "Я в школе. Мне очень страшно, но это надо сделать. Чтобы обо мне не подумали, как бы это не получилось. Надеюсь, Дмитрий выживет, это мой друг. Надеюсь, все хорошо пройдет. Всем удачи".

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Казань ученик гимназии №7 Искандер Халфин днем 13 мая захватил школу и взял в заложники детей. Он был вооружен пневматическим пистолетом и ножом.

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