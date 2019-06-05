"Медведев в Газпром": стало известно о важных кадровых перестановках в Кремле

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер может уйти в отставку, а его место займет нынешний премьер России Дмитрий Медведев. Сам Миллер может стать губернатором Санкт-Петербурга.

Об этом со ссылкой на свои источники в Кремле сообщают ряд российских телеграм-каналов. По их информации, такая кадровая ротация возможна в первых числах июня.

Алексей Миллер и Дмитрий Медведев Корреспондент.net

"Целый ряд влиятельных телеграм-каналов муссирует тему о возможном переходе Медведева "на Газпром", а Миллера – "на Питер". В тоже время информация опровергаются не менее информированными источниками. Как в рассказе про мальчика, постоянно кричавшего "Волки! Волки!". Шутнику первый раз поверили, а потом перестали. А когда прибежали настоящие волки... Сами понимаете коллизию", — написали авторы канала Кремлевский беЗбашенник.

Скрин-шот

Скрин-шот

Скрин-шот

По их мнению, слухи о перестановке в Газпроме и правительстве свидетельствуют о "серьезных играх под кремлевским ковром, а интересантов этой интриги не так много".

"Потенциальная отставка Миллера затрагивает много интересов: рост позиций главы "Сбербанка" Грефа, падение позиций Матвиенко, рост влияния главы "Роснефти" Сечина. Но Гарант, якобы принял решение на рокировку. Тем более, что у Миллера проблемы со здоровьем, а поставленные цели по строительству выполнены. Но видно его время не пришло, если он остался на своем месте. А различными слухами Кремль прощупывает настроения и реакции элит", — сообщили в телеграм-канале Как-то вот так.

Как сообщал OBOZREVATEL,Дмитрий Медведев вдруг заговорил о примирении с Украиной.

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