Топ-пропагандистка России, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что в четвертый раз беременна от режиссера Тиграна Кеосаяна.

Новостью о будущем пополнении она поделилась на своей странице в Instagram.

"Дорогие и любимые подписчики! Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна. Это, конечно, слишком рано – получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение", – написала пропагандистка.

Маргарита Симоньян беременна в четвертый раз Скриншот из видео

При этом Симоньян заявила, что выступает категорически против абортов и считает такой вариант невозможным.

Она также похвасталась что во время предыдущей беременности активно поддерживала будущих мам среди подписчиц и пообещала помочь и другим отказаться от аборта.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян снова станут родителями kino-teatr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, сделала очередное признание о четвертой беременности.

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