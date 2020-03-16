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16 марта • обновлено в 12:25
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Маргарита Симоньян беременна в четвертый раз

2.2т
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Топ-пропагандистка России, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что в четвертый раз беременна от режиссера Тиграна Кеосаяна.

Новостью о будущем пополнении она поделилась на своей странице в Instagram.

"Дорогие и любимые подписчики! Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна. Это, конечно, слишком рано получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение", – написала пропагандистка.

Маргарита Симоньян беременна в четвертый раз

Маргарита Симоньян беременна в четвертый раз

Скриншот из видео

При этом Симоньян заявила, что выступает категорически против абортов и считает такой вариант невозможным.

Она также похвасталась что во время предыдущей беременности активно поддерживала будущих мам среди подписчиц и пообещала помочь и другим отказаться от аборта.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян снова станут родителями

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян снова станут родителями

kino-teatr.ru

Дорогие и любимые подписчики! ⠀ Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна. ⠀ Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение. ⠀ Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов. Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен. ⠀ Вы помните, когда я родила Маро, я об'явила акцию поддержки недавно родивших мам. Мне написали 128 нуждающихся мамочек и получили свой подарок от Маро. ⠀ Теперь я хочу помочь удержать кого-то от аборта или от того, чтобы оставить ребенка в детдоме. ⠀ Если вы действительно нуждаетесь, пишите мне сюда, присылайте номер карточки, я сделаю вам перевод, которого хватит на то, чтобы купить все, что нужно к родам и первым месяцам жизни ребенка, а наши ребята из ДДБМ @act.next свяжутся с вами, чтобы выяснить, как еще можно вам помочь. ⠀ Будем рожать вместе:)

Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, сделала очередное признание о четвертой беременности.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Маргарита Симоньян
Место
Россия
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