"Малоценный человеческий материал": на Кремль-ТВ оскорбили погибших в Одессе. Видео

Российский политолог Александр Сытин, назвал гибель 48 украинцев при поджоге здания Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году "ликвидацией малоценного человеческого материала".

Циничным заявлением он разразился в эфире одного из российских телеканалов, посвященному пожару в парижском Нотр-Даме. Сытина тут же попросили выйти. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ну вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, так сказать, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе", – высказался он.

Александр Сытин Скриншот из видео

Александр Сытин Скриншот из видео

Студия в ответ "взорвалась" бурным возмущением: "Сравнивать с человеческой жизнью? Да зачем вы сюда пришли?!"

"Я пришел, потому что меня позвали!" – крикнул он в ответ.

"Человеческий материал никто не зовет, оно само приплывает. Вы сюда приплыли! Вы кто такой? Та мне плевать, кто. Тот, кто называет людей человеческим материалом, не человек", – возразил ему так называемый "советник главы "ЛНР" по внешним связям", пропагандист Родион Мирошник.

Ведущий отреагировал на слова Сытина и выгнал его из студии. "Честь имею", – сказал напоследок политолог.

"Не имеете вы ничего!" – прозвучало в ответ.

"Пошел ко всем чертям, свинья!" – бросил Сытин Мирошнику, направляясь к выходу.

Родион Мирошник и Александр Сытин Скриншот из видео

Родион Мирошник и Александр Сытин Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая 2014 года в Одессе в районе Греческой площади произошли массовые столкновения между футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами Евромайдана с одной стороны и сторонниками Антимайдана – с другой.

Столкновения закончилась разрушением палаточного городка Антимайдана и поджогом Дома профсоюзов. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 человек пострадали.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.