Так, друзья — тут появилась весьма интересная новость, которая касается России — новый состав Конгресса США уже готов принять так называемый "Закон о защите безопасности США от агрессии Кремля" и готовит новый пакет санкций против руководства России. И судя по всему — в этот раз пакет санкций будет сильно расширен и будет действительно болезненным.
Всё это напоминает какое-то дежавю. В XX веке это всё уже было — сперва СССР ввёл "ихтамнетов" в Афганистан, потом получил пакет всё усиливающихся санкций — над которыми сперва смеялся, писал "вашим санкциям труба, господин Рейган", а потом ему что-то стало не до смеха, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.
В сегодняшнем посте говорим об этом всём.
Как клали санкции на Россию.
Санкции против путинской России начали активно вводиться весной 2013 года по Закону Магнитского — инициированный Уильямом Браудером закон о персональных санкциях против лиц, ответственных за нарушение принципа верховенства права в России и причастных к смерти в изоляторе "Матросская тишина" Сергея Магнитского. Помимо США, этот закон был также поддержан Европарламентом.
В 2014-м году случился "Крымнаш" и агрессия на Донбассе — после чего Россия получила новую порцию живительных санкций, часть которых была связана уже не только с персоналиями, причастных к агрессии, но и с секторами экономики — нефть, газ, инвестиции, госдолг и прочее подобное. В 2015-м году новые санкции на Россию были также наложены за киберараки, отравление Скрипалей и, наконец, за инцидент в Керчи.
Что самое смешное — путинское руководство ответило на "крымнашные" санкции так называемым "продуктовым эмбарго" — запретило поставлять в Россию качественные европейские продукты, вроде сыров и хамона — от чего пострадали обычные россияне, увидевшие с 2014 года на прилавках ряды всеразличного фальсификата из пальмового масла с крикливыми наклейками "ГОСТ, сталинское качество, кремлёвский стол!".
При этом многие россияне до сих пор не понимают, что нормальных продуктов их лишила не Европа, а само путинское руководство — не понимая, что продуктовое эмбарго ввела не Европа, а руководство самой России.
Что там у совков?
Санкции против политики Кремля — дело не новое в недавней истории. СССР отгрёб пакет живительных и бодрящих санкий за агрессию в Афганистане — 25 декабря, на Рождество (чтобы западные страны не успели отреагировать) советские десантники штурмовали дворцы Дарул-Аман и Тадж-Бек в Кабуле, чтобы сделать в итоге Афганистан шестнадцатой республикой СССР — и уже через месяц мировое сообщество отреагировало на эти события.
14 января 1980 года на совете Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция с требованием вывести советских "ихтамнетов" из Афганистана, её также поддержали исламские страны, осудив советскую военную агрессию против афганского народа. Афганские санкции были похожи на крымнашевские — в СССР сократили поставки важных товаров и технологий, связанных с добычей нефти, перестали продавать зерно, ограничили кредитовании СССР в США и в странах-союзниках. Попали под запрет лицензии на продажу в СССР высоких технологий.
Несмотря на то, что СССР бодрился и вскрикивал нечто вроде "не смешите наши искандеры!" — санкции весьма существенно ударили по советской экономике. В рыбной промышленности снизились уловы, оборонка сразу "просела" — так как лишилась доступа к высоким технологиям с Запада. Из-за разрушения сложных экономических цепочек в стране стал всё возрастать товарный дефицит, и без западных технологий страна не могла производить даже самые элементарные вещи.
Через 12 лет после введения санкций СССР перестал существовать на карте.
Триллионы Путина. Послесловие.
А теперь давайте вернёмся к новому пакету санкций, который вот-вот заработает. Самое интересное в нём то, что новый американский закон о санкциях фактически вплотную приближается к Путину и может обязать Национальную разведку США предоставить доклад о финансовом состоянии Путина — о всех его активах, компаниях и счетах. По самым скромным подсчётам — Путин укрывает на Западе не менее полутора-двух триллионов долларов — которые теперь могут быть обнаружены и предоставлены на обозрение российскому народу.
Такие дела. В интересные времена мы живём, и очень интересно, чем всё это закончится.
Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.
Источник Facebook.и Livejournal.com.
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