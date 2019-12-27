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28 декабря • обновлено в 01:00
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Пообещал жениться и "пропал" после ДТП: в России разоблачили "наследника" Рокфеллера

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26-летний Майкл Чарльз Рокфеллер, якобы наследник великой династии, который обещал жениться на бизнес-леди из России Ольге Грищенко, на самом деле мошенник и находился в отношениях с другой.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина, который недавно стал регулярно появляться на российских бизнес-форумах, сам рассказал СМИ о своей предстоящей свадьбе в совместном с невестой интервью.

Однако буквально за несколько дней до романтического путешествия с невестой в Норвегию на рождество родственники Майкла Рокфеллера прислали Грищенко фотографию, на которой молодой человек запечатлен якобы в реанимации в бессознательном состоянии.

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Майкл Чарльз Рокфеллер со своими девушками

Майкл Чарльз Рокфеллер со своими девушками

РЕН ТВ

Сообщалось, что он попал в серьезную аварию в Англии и чудом выжил. Девушка, впрочем, заметила на снимке фотошоп.

В Норвегию на рождество, как оказалось, Майкл собирался отправиться сразу с двумя своими девушками. "Но, видимо, в последний момент испугался разоблачения и подстроил "аварию", – пишут российские журналисты.

Пообещал жениться и "пропал" после ДТП: в России разоблачили "наследника" Рокфеллера

РЕН ТВ

Они пообщались с Викторией Петрофф, которая рассказала, что также встречалась с аферистом. Он также сообщил ей, что попал в ДТП.

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"В последний раз мы виделись с Майклом в Лондоне 15-16 декабря. Он клялся мне в любви, рассказывал мне про наш будущий дом. Клялся, что Ольга – это только ради пиара. Говорил про наше "общее будущее".

17-го я прилетела из Лондона в Москву, и 17-го же он пропал. А на следующий день мне написал с его номера СМС – якобы его брат – сообщил, что Майкл разбился в аварии. И прислал фото", – сказала она.

Майкл Чарльз Рокфеллер со своими девушками

Майкл Чарльз Рокфеллер со своими девушками

РЕН ТВ

Майкл Чарльз Рокфеллер со своими девушками

Майкл Чарльз Рокфеллер со своими девушками

РЕН ТВ

Девушка добавила, что она и Грищенко списались в сети. "Мы поняли, что в какие-то дни, будучи в России, Майкл говорил мне, что с официальной делегацией, занят встречами, а сам был с Ольгой. На другой день приезжал ко мне, а Ольге говорил, что у него деловые встречи", – рассказала Виктория.

Журналисты также выяснили, что до бурных романов в России "наследник" был женат на гражданке Латвии. На снимке жених в белом кителе с наградами.

Также он известен под именем Анастасиоса Цалацаниса, гражданина Греции.

Свадебное фото мошенника

Свадебное фото мошенника

РЕН ТВ

Майкл Чарльз Рокфеллер в военных формах разных стран

Майкл Чарльз Рокфеллер в военных формах разных стран

РЕН ТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России мошенник обманом заполучил откровенные кадры девушки, которая хотела сняться в клипе "рэпера Скриптонита".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия
Теги
Новости России мошенники брачные аферисты фотографии
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