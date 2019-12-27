Пообещал жениться и "пропал" после ДТП: в России разоблачили "наследника" Рокфеллера

26-летний Майкл Чарльз Рокфеллер, якобы наследник великой династии, который обещал жениться на бизнес-леди из России Ольге Грищенко, на самом деле мошенник и находился в отношениях с другой.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина, который недавно стал регулярно появляться на российских бизнес-форумах, сам рассказал СМИ о своей предстоящей свадьбе в совместном с невестой интервью.

Однако буквально за несколько дней до романтического путешествия с невестой в Норвегию на рождество родственники Майкла Рокфеллера прислали Грищенко фотографию, на которой молодой человек запечатлен якобы в реанимации в бессознательном состоянии.

Майкл Чарльз Рокфеллер со своими девушками РЕН ТВ

Сообщалось, что он попал в серьезную аварию в Англии и чудом выжил. Девушка, впрочем, заметила на снимке фотошоп.

В Норвегию на рождество, как оказалось, Майкл собирался отправиться сразу с двумя своими девушками. "Но, видимо, в последний момент испугался разоблачения и подстроил "аварию", – пишут российские журналисты.

РЕН ТВ

Они пообщались с Викторией Петрофф, которая рассказала, что также встречалась с аферистом. Он также сообщил ей, что попал в ДТП.

"В последний раз мы виделись с Майклом в Лондоне 15-16 декабря. Он клялся мне в любви, рассказывал мне про наш будущий дом. Клялся, что Ольга – это только ради пиара. Говорил про наше "общее будущее".

17-го я прилетела из Лондона в Москву, и 17-го же он пропал. А на следующий день мне написал с его номера СМС – якобы его брат – сообщил, что Майкл разбился в аварии. И прислал фото", – сказала она.

Майкл Чарльз Рокфеллер со своими девушками РЕН ТВ

Майкл Чарльз Рокфеллер со своими девушками РЕН ТВ

Девушка добавила, что она и Грищенко списались в сети. "Мы поняли, что в какие-то дни, будучи в России, Майкл говорил мне, что с официальной делегацией, занят встречами, а сам был с Ольгой. На другой день приезжал ко мне, а Ольге говорил, что у него деловые встречи", – рассказала Виктория.

Журналисты также выяснили, что до бурных романов в России "наследник" был женат на гражданке Латвии. На снимке жених в белом кителе с наградами.

Также он известен под именем Анастасиоса Цалацаниса, гражданина Греции.

Свадебное фото мошенника РЕН ТВ

Майкл Чарльз Рокфеллер в военных формах разных стран РЕН ТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России мошенник обманом заполучил откровенные кадры девушки, которая хотела сняться в клипе "рэпера Скриптонита".

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