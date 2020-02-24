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24 февраля • обновлено в 02:19
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"Лживое создание!" Путин взбесил россиян заявлением о войне. Видео

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В воскресенье, 23 февраля, президент России Владимир Путин подвергся жесткой критике в сети из-за заявления о войне.

В День защитника отечества, который больше не празднуют в Украине в феврале, российский лидер вдруг заявил о "боевом братстве" народов. Пост с данным обращением Путина к россиянам разместил в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наш долг – всегда помнить, какой ценой досталась Победа, и мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства", – сказал Путин.

Путин взбесил россиян заявлением о войне

Путин взбесил россиян заявлением о войне

Кадр из видео

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Однако россияне раскритиковали заявление президента РФ.

"Лживое создание!", "Двойные стандарты", "Омерзительно. Фарисей", "Его от собственного лицемерия ещё не тошнит?", "По ходу дед февральские подсказки с майскими перепутал?", "Победу с*ка себе присвоил, а вот долги СССР перед гражданами видимо забыл... Склеротик", – возмутились граждане России.

Путин взбесил россиян заявлением о войне

twitter.com/dimsmirnov175

Путин взбесил россиян заявлением о войне

twitter.com/dimsmirnov175

Путин взбесил россиян заявлением о войне

twitter.com/dimsmirnov175

Путин взбесил россиян заявлением о войне

twitter.com/dimsmirnov175

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина высмеяли в сети за новый "национальный вид спорта России". Российский лидер считает его "визитной карточкой" РФ.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Twitter
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