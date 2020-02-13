Главная Новости
13 февраля • обновлено в 11:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Дмитрий Орешкин
Дмитрий Орешкин
Российский политолог Все статьи автора

Лукашенко не прогибается, у Путина теперь один вариант

5.7т

Владимир Путин действительно хотел создать новое государство России и Беларуси, так называемый белорусский вариант. То есть подмять под себя Беларусь, объявить о создании новой Конституции, нового парламента, президента, но фамилия его старая. Но Лукашенко не прогибается и, видно, уже не прогнется. А значит, этот вариант теряет привлекательность. Альтернативные варианты, типа присоединить Казахстан, тянут за собой много издержек. Поэтому на первое место вышли другие сценарии: перейти в статус премьера — более полномочного, чем президент, или создать новую структуру, которая будет возвышаться над всеми действующими, и при этом не быть избираемым президентом. Вот, пожалуй, и все возможности. Но Путин не закрывает ни одни из вышеописанных сценариев, руки для дальнейших движений у него все еще развязаны.

Новости
Путин пойдет на уступки по Донбассу

Судя по последним изменениям в Конституцию, Кремль нацелен на создание новой структуры, которая будет возвышаться над президентом, премьером и парламентом. Это Государственный совет. Он будет определять основные направления внутренней и внешней политики. До сего момента ими занимался президент, но у Госсовета в этом смысле статус выше, чем у президента. Он координирует взаимодействие органов власти и стоит выше над президентом, правительством, парламентом и судами.

Новости
Путин определился со своими планами, он уходит

Кроме этого, Госсовет определяет приоритеты социально-экономической политики. Также под него переходят внешняя и внутренняя политика, координация или взаимодействие органов власти в нынешней Конституции, нынешняя прерогатива президента, а также третья функция — определения приоритетов социально-экономической политики, чем сейчас занимается правительство. Получается, что Госсовет забирает себе ключевые функции правительства в экономической и социальной политике и функции президента — определения основных направлений внешней и внутренней политики. При этом у него еще будет координация органов власти. То есть, вся власть в России переходит, грубо говоря, в руки Госсовета.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Дмитрий Орешкин Дмитрий Орешкин
Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
13
13
Смешно
16
Интересно
5
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гадюкин Емельян
Гадюкин Емельян
Да перекатывай свои орешки слева направо..ыксперд-фантаст! Вован с Димоном просто СВАЛИВАЮТ .... Когда хлынет нефтяра по 30 за бочку и БЕЗ перспектив на возобновление ОСНОВНЫХ доходов России - все стрелки будут переведены на нового президента. А мудрый вЯликий народ , естественно, скажет, что вот при Путене усьо было, а при...новом уже не то... Когда США зальют рынок дешевой нефтью?...А как достроят порты и терминалы и УТРОЯТ предложение своей нефтяки на мировом рынке.... Патриотам и просто дурачью напоминаю...в 2019-м США ОБОГНАЛИ по ЭКСПОРТУ нефти Россию и сейчас занимают ВТОРОЕ место в мире после саудов.....и это БЕЗ ввода в эксплуатацию всего того, что они строят от Корпус-Кристи и по Канаду...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
сибирский ватник
сибирский ватник
** То есть, вся власть в России переходит, грубо говоря, в руки Госсовета.**На мой взгляд это лучше,чем авторитарное правление которое сейчас существует..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
сибирский ватник, Ну ты и вата... Это - то же самое под другим названием.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Manfred Anry
Manfred Anry
Сцарь делает власть под себя, что бы легче было ходить под себя
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги