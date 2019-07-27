Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Лицом по асфальту... Фашисты!" Появились видео издевательств над протестующими в Москве

3.9т Читать материал на украинском

В сети появились кадры жестокого задержания силовиками протестующих в Москве.

На видео видно, как сотрудники Росгвардии заламывают всех проходящих мимо людей и пакуют их в автозаки.

"Росгвардейцы орут мужчине: "Почему вы упираетесь?!", при том что он вообще не упирается. Ему заламывают руки, елозят лицом по асфальту и потом, перевернув вниз головой, уносят", — указано на Twitter-аккаунте DW.

"Силовики начали применять дубинки, одному человеку разбили лицо", — сообщает корреспондент DW. Люди скандируют: "Фашисты!"

"К нам подъехал автобус-автозак. Люди начали скандировать "Свободу!" — и он уехал", — пишет наш корреспондент. Потом, правда, подъехало еще два автозака, в районе Брюсова переулка опять задержания

Новости
"Мама, это война?" История из Москвы в день митинга растрогала россиян

"Вот так проходят задержания на Тверской в Москве. Людей обыскивают и бесцеремонно запихивают в автозаки. У многих на лицах читается непонимание того, в связи с чем их задерживают (только посмотрите на дедушку в голубой рубашке!)", — отметили журналисты.

Уже есть и первые пострадавшие. Полиция разбила голову муниципальному депутату Александре Парушиной.

Александра Парушина

Александра Парушина

DW

Отметим, в субботу, 27 июля в Москве начался митинг в поддержку оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу. Еще до его официального начала силовики задержали десятки людей. По предварительной информации, полиция схватили более 300 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге (Россия) в среду, 24 июля, состоялся согласованный с властью митинг за честные выборы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Москва
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
4
13
Смешно
6
Интересно
14
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кравченко Александр
Кравченко Александр
Правильно, а то ишь, крепостные хвост подняли, надо плебеям объяснить, как барину челобитную подавать!!! А холуи исправно свою работу делают, стадо бодро постанывает и повизгивает, при чём СМИРЕННО наблюдая за происходящим!!! У нас бы в Украине, уже бы этим молодчикам, вместе с каской голову проломили, не то, что у вас на рассии.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Тонтон-макуты (фр. Tonton Macoute; гаит. креольск. Tonton Makout), также Добровольческая милиция национальной безопасности (фр. Milice de Volontaires de la Sécurité Nationale) — гаитянское военизированное формирование и ультраправая политическая группировка. Соединяли функции эскадронов смерти, полиции, госбезопасности и дювальеристской политической организации. Выступали главной силовой и политической опорой династии Дювалье. Являлись, особенно при правлении Дювалье-старшего, элитой правящего режима. Истребляли политическую оппозицию, рэкетировали предпринимателей, терроризировали население. Практиковали мистические ритуалы вуду. Распущены после падения режима Дювалье-младшего, однако кадры и традиции сохранились в крайне правых организациях.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Воробей Андрей
Воробей Андрей
Злопыхатель Вежливый, Это на Украине называется "Активисты" и "Вытираны"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Видео из Парижа не хотите посмотреть. Когда это смотришь становится смешно. Это разве разгон, к ним ещё любя относятся. Вот в США или Франции, там жесть.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel