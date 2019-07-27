"Лицом по асфальту... Фашисты!" Появились видео издевательств над протестующими в Москве

В сети появились кадры жестокого задержания силовиками протестующих в Москве.

На видео видно, как сотрудники Росгвардии заламывают всех проходящих мимо людей и пакуют их в автозаки.

"Росгвардейцы орут мужчине: "Почему вы упираетесь?!", при том что он вообще не упирается. Ему заламывают руки, елозят лицом по асфальту и потом, перевернув вниз головой, уносят", — указано на Twitter-аккаунте DW.

Очень жесткое задержание



Росгвардейцы орут мужчине: "Почему вы упираетесь?!", при том что он вообще НЕ упирается. Ему заламывают руки, елозят лицом по асфальту и потом, перевернув вниз головой, уносят pic.twitter.com/alCdFDoOPa — DW на русском (@dw_russian) 27 июля 2019 г.

"Силовики начали применять дубинки, одному человеку разбили лицо", — сообщает корреспондент DW. Люди скандируют: "Фашисты!"

❗️"Силовики начали применять дубинки, одному человеку разбили лицо", - сообщает корреспондент DW. Люди скандируют: "Фашисты!" pic.twitter.com/QpcYbUOfxk — DW на русском (@dw_russian) 27 июля 2019 г.

"К нам подъехал автобус-автозак. Люди начали скандировать "Свободу!" — и он уехал", — пишет наш корреспондент. Потом, правда, подъехало еще два автозака, в районе Брюсова переулка опять задержания

"К нам подъехал автобус-автозак. Люди начали скандировать "Свободу!" — и он уехал", — пишет наш корреспондент. Потом, правда, подъехало еще два автозака, в районе Брюсова переулка опять задержания pic.twitter.com/O4gVgndFFB — DW на русском (@dw_russian) 27 июля 2019 г.

"Вот так проходят задержания на Тверской в Москве. Людей обыскивают и бесцеремонно запихивают в автозаки. У многих на лицах читается непонимание того, в связи с чем их задерживают (только посмотрите на дедушку в голубой рубашке!)", — отметили журналисты.

Вот так проходят задержания на Тверской в Москве. Людей обыскивают и бесцеремонно запихивают в автозаки. У многих на лицах читается непонимание того, в связи с чем их задерживают (только посмотрите на дедушку в голубой рубашке!) pic.twitter.com/WNQytneWA1 — DW на русском (@dw_russian) 27 июля 2019 г.

Уже есть и первые пострадавшие. Полиция разбила голову муниципальному депутату Александре Парушиной.

Александра Парушина DW

Отметим, в субботу, 27 июля в Москве начался митинг в поддержку оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу. Еще до его официального начала силовики задержали десятки людей. По предварительной информации, полиция схватили более 300 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге (Россия) в среду, 24 июля, состоялся согласованный с властью митинг за честные выборы.

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