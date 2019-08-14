Президент Украины Владимир Зеленский начал упрощение процедуры приобретения гражданства Украины для иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали страну, и для россиян, которые подверглись политическим преследованиям.

Во-первых, мне кажется, это долг каждой уважающей себя страны – помогать людям, которые преследуются за политическую деятельность, связанной с борьбой за свободу, демократию и так далее.

Был бы я гражданином Украины, я был бы рад тому, что моя страна становится в ряд именно таких стран как страны Европейского сообщества, Соединенные Штаты, которые всегда это делают. Мне кажется, это очень здорово.

Это, конечно, ответный удар на решение Владимира Путина о предоставлении гражданства украинцам. И это правильно, потому что наше начальство привыкло видеть в вас "младшего брата", с которым можно обращаться как угодно. А этот "младший брат" оказывается не совсем "младшим" и говорит: "Хорошо, ты так делаешь – я тоже так сделаю. Посмотрим, у кого лучше получится".

Насколько это может быть практически востребованным? Во-первых, я думаю, что это будет моральной поддержкой для части наших сограждан. Отъезд в Украину – это не сложно. Это не далеко, у вас многие говорят по-русски, многие бывали в Украине не один раз, и так далее. Это как бы и не эмиграция. Думаю, многим будет достаточно приятно понимать, что такая возможность есть.

Сколько россиян будут готовы воспользоваться этим, мне трудно сказать. Но мне кажется, что последние действия наших замечательных властей, массовые разгоны каждую субботу в Москве, конечно, увеличивают число потенциальных бенефициаров этого решения президента Зеленского. Уже открыли уголовное дело по массовым беспорядкам, которых не было. Их не было, потому что массовые беспорядки – это не когда много людей выходят на улицы, а полиция начинает их избивать. Есть определение "массовых беспорядков". Во-первых, это вооруженные действия, во-вторых, они сопровождаются поджогами, уничтожением имущества и так далее. Ничего подобного, разумеется, никто из присутствующих не делал.

Задержание участника протестов в Москве 10 августа 2019 года DW

Хотя это дело дутое, оно уже открыто. Человек 30 уже привлекаются по этому делу. Могут быть серьезные сроки. Это уже не 10 суток, это уже серьезная уголовка. Им могут давать годы.

Все эти действия наших властей, конечно, повышают вероятность того, что люди начнут пользоваться возможностью, которую им сейчас предоставляет Украина.

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