Легли и замерзли: сестра Дятлова приоткрыла тайну гибели туристов

Все фантастические версии гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году сочинили власти, чтобы отвлечь внимание от настоящей причины их смерти.

Об этом заявила родная сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова, передает "Знак". По ее словам, тогда дело очень быстро замяли и требовали от родственников неразглашения.

Игорь Дятлов Архивное фото

По ее мнению, там речь шла о причастности военных: "Я считаю, что тут не обошлось без этого. Тем более что время было такое: и новое оружие, и космос, и прочее. Это вполне реально, тут ничего такого нет. Катастрофы случаются. Но тогда сразу было сказано родителями, уверенность была 100%, что к этому причастны военные".

Татьяна верит: некоторые исследования насколько детальные, что вскоре тайна все же раскроется.

"Может быть, они думают, что кто-то докопается до истины в конечном итоге? Ведь должна быть какая-то причина. Глупо же считать, что они просто так босиком побежали куда-то, легли и замерзли", — сказала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что руководитель туристической группы Игорь Дятлов перед смертью был связан.

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