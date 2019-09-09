"Лечу в Киев!" Вышинский рассказал о возвращении в Украину

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский готов вернуться в Украину, но его не отпускают родные.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Москве, 9 сентября, отметив, что не боится ехать в Украину.

"Все просто! Покупаю билет и лечу в Киев", – ответил Вышинский.

Кроме того, журналист пока не знает, безопасно ли ему возвращаться, ведь в Украине он обвиняется в государственной измене.

"Безопасно ли это, не знаю. Риторический вопрос. Я не боюсь, но за меня боятся. Жена и мать говорят – ни ногой!" – добавил он.

Кирилл Вышинский

Как писал OBOZREVATEL:

28 августа Апелляционный суд в Киеве освободил из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Журналист находился за решеткой более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди. Он обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.

Против Вышинского открыли уголовное производство по статье "Государственная измена", также ему инкриминируют действия, направленные на свержение конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Сам подозреваемый обвинения отрицает.

При обысках у Вышинского нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Задержанный журналист в 2014 году получил российскую медаль "За заслуги перед отечеством" за освещение аннексии Крыма.

Офис президента Украины предложил обмен Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.

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