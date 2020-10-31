Наступила осень Патриарха, и последние кукушата спешно покинули чердак вождя всея Руси. И понеслась душа в рай с восьми-маховой скоростью. Ведь только пару дней назад он рассказывал о чудодейственной шайтан-вакцине против коронавируса, на которой Россия сможет заработать целых 100 млрд. А тут вдруг впал в депрессуху и заявил об отсутствии оборудования для производства: "Здесь есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием необходимого оборудования, железа что называется, для разворачивания массового производства", - молвил кормилец, глотая скупую мужскую. Вот оно что, оказывается! Мало того, что фашисты половецкие опять поднаср*ли, а проклятые 90-е умножили ущерб, так тут еще и современный Запад обнулил своими санкциями все наши скрепные достижения. Железа нет, а дерево уехало в Китай. Так и страдаем: ни прибухнуть, ни уколоться.

Но кукуха не для того освобождала барачный чердак, чтобы по нему гулял ветер. Мысли там так и роятся: оказывается, обе наши вакцины прекрасны, а скоро появится и третья – хвала родному "Союзмультфильму"! Экономическую арию вождь пропел, даже не поперхнувшись: "Спад экономики у нас будет, конечно, но он будет значительно меньше, чем в других странах. Это будет где-то в пределах примерно 4 процентов в этом году, в следующем году мы планируем минус 4,2, не планируем, а ориентиры такие". Кто как врет – уже не обсуждается, просто царе-гном неожиданно ушел "в минус", пока в правительстве рисовали жирный рост. Но есть и тревожные тенденции. К примеру, мы никак не можем понять, кто станет следующим Президентом в США. Чердак свободен, а мысль в нем не помещается: как можно не подготовить дополнительные бюллетени для вброса на участках, чтобы обеспечить нужный результат? Эти отсталые американцы, не владеющие передовыми пеньково-багажными технологиями, не имеют права задавать миру политические тренды. В связи с этой неизвестностью вообще не ясно, насколько серьезными будут санкции в дальнейшем. То, что они будут введены – несомненно, но какие? Если победит Байден, то он притащит в Белый дом всенакрывающий медный таз, и родные закоулочки наполнятся скрепными клочками. А если Трамп – то ведь тоже ничего хорошего, ибо срок его будет последним, и этот рыжий начнет играть в "уходящую крупную историческую фигуру", отягощенную моральными принципами. Но, пока характер игры не определен, можно распахнуть чекистскую душу и вывалить из нее все, что загадит и без того не идеальный ареал обитания.

В ответ на террористические вылазки исламистов во Франции из бункера на ковер выпустили головореза Кадырова с рассуждениями о мирных правоверных, которых просто не надо бесить карикатурами: натура у них нежная и глубоко ранимая – так что могут подойти и невзначай голову отрезать. Покуда этот горный козел блеял на арене исламского цирка – напротив посольства Франции в Москве для пущей убедительности выставили "мирных бородачей" с пикетами под охраной принципиальной полиции. Все это происходило в то время, когда одиночные пикеты запрещены. Попробуй встать, к примеру, на Ильинке – тебе же пасть порвут вместе с намордником. А тут – стой, обиженный лишенец, никто тебя по-светски не отминаретит. Вот такая "ответочка" Макрону лично от Володи – за то, что слил в прессу телефонный разговор со своей репликой "он смеет мне врать как русскому крестьянину!" Надо полагать, что атаки исламистов во Франции вкупе с агрессивной линией поведения Москвы даром не пройдут, и десяткам тысяч выходцев из России уже в скором времени будет отказано в продлении ВНЖ во Франции с перспективой распространения подобной практики по всему Евросоюзу.

Но Путин накажет не только сбежавших из страны в забугорные кулички: он привычно отбомбится и по родному Животноводску. Если сопоставить официальные данные смертности от ковида в Санкт-Петербурге с записями в журнале актов проведения ковидных кремаций только во Втором цеху Питерского крематория – получается, что цифра смертности занижена в 6 – 7 раз. Тем не менее, вводить локдаун в случае обострения эпидемии царь-кукушечник не планирует, в вопросе "Кошелек или жизнь" выбирая деньги. Себя-то, любимого, он от вируса оградил: героически забился в бункер и сидит в нем безвылазно, а на расходный материал, копошащийся на процветающей куче ему плевать: бабы еще нарожают. А не нарожают – гастарбайтеров завезем. Таджики уезжают? – привезем более сговорчивых из предрайского Пхеньяна.

Но даже если перед тобой не маячит райская печь крематория, а сам ты молод и относительно здоров – все равно твои перспективы дрянь. 64% молодых людей в России во втором квартале 2020 года могли позволить себе только покупку еды и одежды. При этом реальные располагаемые доходы в третьем квартале 2020 года снизились на 4,8% в годовом выражении. А названная ранее оценка падения за второй квартал была скорректирована до 8,4%. И это – рекордное падение как минимум с начала 2013 года. Хорошо, что в правительстве есть глава Минпромторга Денис Мантуров, задекларировавший личный доход в 586 млн рублей по итогам 2019 года. И этой цифрой можно заткнуть рты патентованных кликуш, рассуждающих о поголовной нищете россиян. Есть Мантуров – есть процветание! А остальных, по мнению ректора Медвуза Уфы Валентина Павлова, ждет "естественный отбор, который был запланирован человечеством, начиная с первобытного века и который уже прекратился. Это когда умирают физически слабые. Вы не будьте толстыми, вы не будьте алкоголиками, вы не будьте диабетиками…" К былинным печенегам Гитлера, бандитам 90-х и проклятым санкциям добавилась еще одна напасть: естественный отбор, с мохнатых времен косящий лаптеногих.

Наш политический танцор отрастил огромные яйца, которые громко звенят, но мешают скакать. И никому не придет в голову мысль оторвать их к чертям собачьим – дабы не мучился и не портил вечеринку перед веселыми поминками.

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