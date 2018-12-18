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План Путина не работает: Илларионов предрек Крыму катастрофу уже в июле

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Накопленная в крымских водохранилищах вода естественного стока к июлю 2019 года может закончиться. Если воды не будет, то Крым в нынешнем виде обречен.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил бывший советник российского президента, экономист Андрей Илларионов, напомнив, в следующем году наступает семилетний засушливый период.

"Это определенная цикличность климата: после семи предшествующих полноводных лет в следующем году наступает семилетний засушливый период. До аннексии Северо-Крымский канал обеспечивал 85% потребностей полуострова в воде. Нынешних запасов воды достаточно для поддержания жизни в Крыму 1 млн чел. Сейчас там проживает — 2,4 млн чел. Модель Крыма, даже как военной базы, предложенная Путиным, не работает. Но провал любимой игрушки абсолютно невозможный вариант для него. Значит, надо как-то обеспечить получение воды. Опреснение морской стоит 13 млрд евро. Это огромная сумма, примерно в 7 раз превышающая ежегодные дотации на Крым. Плюс нужно еще много электроэнергии, которой там недостаточно", — подсчитал экс-советник.

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Тогда, по его мнению, остается единственный способ – восстановление поставок воды из Днепра, для чего нужно уговорить украинскую власть. Если не получится — остается установить силовой контроль за Северо-Крымским каналом.

Kherson.life

Kherson.life

Северо-Крымский канал

"Сюда входит плотина Каховской ГЭС, Каховское водохранилище, водопропускные механизмы и дамба, перегородившая канал в 14-м году. Расстояние от Перекопа до Таврийска — 78 км, один час езды. Местность является абсолютно ровной, это степь, на которой нет никаких значимых препятствий – ни крупных рек, ни гор, ни крупных городов. Численность населения небольшая — это не полумиллионный Мариуполь. В 6 южных районах Херсонской области (Каховском, Алешковском, Каланчакском, Чаплинском, Скадовском, Голопристанском) и Новой Каховке проживает, по официальным данным, 320 тыс. чел. В реальности, возможно, меньше. При численности группировки для вторжения в 80 тыс. чел. захват, оккупация и удержание такого плацдарма – вполне решаемая задача", — проанализировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению многих экспертов российский президент Владимир Путин готов воевать в ближайшие месяцы или даже недели.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российская военная угрозаВойнаАннексия Крыма
Персоны
Андрей ИлларионовВладимир Путин
Теги
РоссияНовости КрымаНовости России
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Путин же жопой думал,когда Крым оккупировал.На нас,ему насрать было.Когда он уже подохнет?У этого чела нет прогноза?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
1. Без канала не проживут. 2. Без электричества не проживут. 3. Мост невозможно построить. 4. Мост не поможет, все умрут от голода. 5. Мост развалится.... и теперь вот новый перл...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Илларионов плотно прописался на Обозе, раздает прогнозы...
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