Кричала на всю улицу: в России парень устроил кровавую расправу над бывшей. Видео

В российском Петрозаводске 30-летний мужчина напал на бывшую девушку с ножом из-за ревности.

Инцидент произошел во дворе жилого дома, передает "360". Ревнивец успел нанести несколько ножевых ранений. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что девушку спасли соседи, которые вышли в этот момент из подъезда. После того, как они сказали о камерах наблюдения во дворе, злоумышленник поспешно скрылся с места преступления, однако вскоре сам сдался полиции.

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"Она не пускала его на порог. Потом он ее подкараулил. Девушка вышла вынести мусор, он бросился на нее и ударил ножом в шею со спины. Я услышал крики и выбежал во двор. Потом еще второй сосед прибежал и бросил в него пакет с мусором", – рассказал один из очевидцев.

Как сообщили в пресс-службе МВД Петрозаводска, таким образом россиянин хотел помириться со своей возлюбленной.

"Попытался восстановить с ней какие-то отношения, но в какой-то момент не смог совладать со своими эмоциями и напал на нее. Он сам тут же после нападения пришел в отдел полиции и во всем сознался. Сейчас проводится проверка. Мы ждем медицинского заключения о характере причиненных травм. После этого будет принято процессуальное решение", – рассказали правоохранители.

Отмечается, что девушка потеряла не много крови и оставалась в сознании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пьяный мужчина в маршрутке с ножом напал на пассажирку из-за того, что та отказалась с ним знакомиться.

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