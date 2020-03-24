В условиях пандемии коронавируса, российские власти ведут себя так, как и всегда – наплевательски по отношению к своему населению. Таким образом они ведут себя при любых катастрофах, гораздо менее масштабных, чем пандемия коронавируса.

Первое, что мы видим сейчас, это стремление любыми путями закамуфлировать проблему. Так происходит всякий раз в условиях какай-то техногенной аварии. В условиях постоянной дезинформации и замалчивании, мы видим обратную реакцию: распространяются различные слухи в тех же соцсетях, идет масса конспирологичеких теорий, подозрения россиян, что против них могут быть усилены методы тоталитарного контроля под вывеской борьбы с коронавирусом.

Вот на данный момент мы не обладаем достоверной информацией по поводу того, каковы реальные данные заболеваемости коронавирусом в России? Может быть, они такие, какими их рисуют власти, а может и нет.

Коронавирус в России

Но так как показатели заболеваемости явно ниже, чем в странах Запада, это уже говорит о том, что подход российских властей гораздо менее бережный к своим гражданам, чем подход европейских властей. В этом смысле Кремль ведет себя точно так же, как и в остальных сферах. Тот факт, что в России военная сфера финансируется на много больше, чем сфера медицины – это уже о многом говорит. В добавок к этому узкая группа лиц уронила цену на нефть, а затем обвалился рубль. Российская экономика испытала шок – и это другой пример, который показывает истинное отношение российских властей к своему населению. Они не берегут целые группы граждан.

В ситуации с пандемией коронавируса, общий подход таков, что никаких мер, чтобы уберечь население старше 60 лет – нет. Российские города продолжают быть открытыми, внутренние перемещения никак не ограничены, в России нет ничего подобного из того, что есть в странах Европы. Вирус будет распространяться как и везде – то есть быстро, а россияне не предупреждены об экстремальной опасности и не принимают никаких мер, продолжая гулять.

Общий подход, который проявляет Кремль, совершенно стандартный – просто наплевательство на людей. До сих пор не отменены мероприятия по очередному продлению вечного срока Путина, не отменен т.н. День победы. Все это Владимир Путин бережет для себя: барин развлекается по время чумы.

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