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25 января • обновлено в 12:57
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Кремль изменил курс по Украине? У Путина сделали резкое заявление

5.3т
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В России из-за отставки помощника президента РФ Владислава Суркова не изменят политического курса по Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Любые рассуждения на эту тему – это личная точка зрения", – так прокомментировал информацию о причинах возможной отставки Суркова Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что указа президента РФ об отставке Суркова пока не было.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу. Причиной его ухода стала "смена курса на украинском направлении". Сурков занимал должность помощника президента Владимира Путина с 2013 года.

После отставки Суркова его место занял новоназначенный замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Владислав Сурков
Место
Россия
Тег
Новости России
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Мы россияне а вы украинцы...Мы белая кровь...
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