"Кремль испугался": Радзиховский объяснил массовые аресты россиян

Власть в России категорически против присутствия оппозиции в государственных органах страны, поэтому не допускает ее на предстоящие выборы в Московскую городскую думу, намеченные на 8 сентября.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский публицист Леонид Радзиховский, комментируя протесты и задержания оппозиции в Москве, 14 июля. По его словам, приказ на разгон и аресты протестующих исходил из Кремля.

"Власть боится, что в условиях падения ее рейтинга и раздражения народа, наличие оппозиционеров в легитимных органах, может привести к большим потрясениям, а в перспективе и к краху самой власти. Хотя самих по себе оппозиционеров мало и ничего особенного они из себя не представляют. Но в Кремле думают, что это очень опасно", – предположил он.

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По словам Радзиховского, в ближайшие годы перед главой РФ Владимиром Путиным стоит важнейшая задача – или остаться у власти навсегда, или же передать ее своему приемнику. В условиях падения рейтинга, да и еще при наличии активной оппозиции, реализовать хотя бы один вариант ему будет сложно.

"В 24-м году у Путина заканчивается строк полномочий и по закону, он больше не может баллотироваться. Чтобы остаться у власти навсегда ему нужно или изменить Конституцию, или же передать власть кому-то другому. Решить эту трудную задачу при наличии оппозиции в легитимных органах – трудно. Поэтому он и не пускает их на выборы и таким образом, решает для себя хотя бы эту проблему", – подытожил публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Москвы вспыхнул массовый протест. Протестующие дошли до мэрии Москвы по Тверской улице. Колонну возглавили оппозиционные политики Илья Яшин и Любовь Соболь. По оценкам российских СМИ, в акции приняли участие от 300 до 2000 человек.

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