Кремль готов признать вину? Илларионов рассказал о секретных переговорах Путина по MH17

Президент России Владимир Путин привлечен к переговорам о государственной ответственности своей страны за сбитый над Донбассом Boeing, в котором погибло 298 человек.

И хоть кремлевские тролли и ольгинские боты могут продолжать винить Украину или даже Испанию в этой катастрофе, но Кремль и МИД уже готовы признать размеры государственной ответственности за сбитый ими самолет, допустил российский экономист Андрей Илларионов в своем блоге.

Он сослался на секретную встречу Путина с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте 28 июня на недавнем форуме G-20, о которой стало известно только через три дня. В России же информацию о ней опубликовали 1 июля. Рютте отказался рассказывать, о чем именно говорил с Путиным. Не стал оценивать и его высказывания, сославшись на "конфиденциальность и чрезвычайно высокую деликатность темы". Обозначил лишь общую линию – теракт, приведший к гибели МН17.

Сбитый Боинг The New Times

"Комментарий Рютте на английском языке появился 1 июля, а в России через два дня. Откуда такая секретность? Вряд ли обсуждалась выдача трех подозреваемых россиян на уголовный суд в Гаагу. Скорее всего, говорили о государственной ответственности России за сбитый самолет и гибель его пассажиров и членов экипажа. И если российские троли будут и дальше замусоривать публичные площадки байками про украинские БУКи или испанских диспетчеров, то их старшие товарищи из Кремля и МИДа уже давно ведут серьезные переговоры о размерах государственной ответственности за сбитый МН17", – допустил Илларионов.

Экономист напомнил, что процесс привлечения к ответственности за эту катастрофу разделяется на две части – уголовную и государственную. Первая начнется 9 марта 2020 года в Гааге. А вот государственная ответственность за теракт устанавливается не в уголовном суде.

"Нидерланды и Австралия признали Россию государством, ответственным за этот теракт еще 25 мая 2018 г и призвали предложить компенсацию жертвам катастрофы. В марте этого года состоялся первый тур переговоров по этому вопросу. Но окончательное решение остается за первым лицом. Возможно, Рютте и Путин обсуждали все детали перспективы объявления России и/или кремлевского режима спонсором международного терроризма", – подытожил Илларионов.

По его мнению, работа Международной следственной группы по сбитому над Донбассом Боингу повторяет опыт с расследованием террористического акта над шотландским Локерби 21 декабря 1988 года. Тогда ливийские спецслужбы взорвали самолет компании PanAm 103. Погибло 270 человек. В ходе уголовного процесса, начавшегося через 11 лет после теракта, режим Каддафи выплатил 2,7 млрд. дол. в качестве компенсаций жертвам теракта, а также был публично назван спонсором международного терроризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный историк разгромил намерения Запада по сбитому Боингу.

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