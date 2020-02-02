Коронавирус в РФ: зараженный китаец выступил с обращением к россиянам

Гражданин Китая Ван Юньбинь госпитализированный в городе Чите (Россия) с подозрением на коронавирус, извинился перед россиянами и рассказал о своем самочувствии.

Ван Юньбинь связался с изданием "Чита.Ру" и сообщил, что это о нем и его семье пишут все российские СМИ.

"Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражён. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражён и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражен – узнал из новостей", – заявил он.

chita.ru

"Если я действительно заражён, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребёнка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться", – добавил пациент.

Ван Юньбинь сообщил, что у его ребенка также повышенная температура, и выразил опасение что условий российской больницы недостаточно для реабилитации.

chita.ru

"Моя дочка русская, ей всего лишь 2 года, она совсем маленькая. За одну неделю у нас взяли кровь на анализы 6 раз, но так и не дали ни одного результата. По здоровью, видимо, у нас нет никаких вопросов, у меня на руках маленький ребенок, у нее вся ручка уже в следах от укола, разве можно у маленького ребёнка брать столько раз кровь, без результатов анализа?!" – возмутился он.

"Мы хотели бы получить результаты анализа, знать, больны мы или нет, если вдруг у нас есть заболевание, моему ребёнку нужно срочно оказать помощь", – добавил китаец.

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